ЄС і США посилюють тиск для припинення вогню в Газі – The Guardian

Вперше адміністрація Байдена висунула формулювання із закликом до "негайного припинення вогню".

Лідери ЄС подолали свої розбіжності і закликали до "негайної гуманітарної паузи, що призведе до стійкого припинення вогню" у Секторі Газі, за кілька годин до того, як США, як очікується, винесуть на голосування в ООН резолюцію, що закликає до перемир'я і звільнення заручників перед обличчям голоду, що насувається.

Про це повідомляє The Guardian.

"Декларація ЄС, ухвалена на саміті в Брюсселі, стала першою з жовтня, коли європейські лідери узгодили декларацію щодо Близького Сходу. Американський проект резолюції, який буде винесений на голосування в Раді Безпеки ООН у п'ятницю вранці, також відображає більшу нагальність позиції Вашингтона. Вперше адміністрація Байдена висунула формулювання із закликом до "негайного припинення вогню", хоча вона продовжує пов'язувати перемир'я зі звільненням заручникі", – йдеться у матеріалі.

У виданні зазначили, що Рада буде голосувати за резолюцію США одночасно з тим, як очікується, що в п'ятницю до Катару прибудуть керівники ЦРУ і Моссаду Вільям Бернс і Девід Барнеа в надії укласти невловиму угоду про перемир'я в обмін на заручників між Ізраїлем і Хамасом.

Виступаючи в Єгипті, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що попереду ще важка робота, але додав: "Я продовжую вірити, що це можливо".

Декларація ЄС закликає до "безумовного звільнення всіх заручників" з боку Хамас, але не ставить вимогу про припинення ізраїльських військових операцій в залежність від угоди. У Брюсселі Шарль Мішель, президент Європейської Ради, заявив, що всі 27 членів ЄС погодили "сильну і єдину заяву щодо Близького Сходу", яка включає заклик до "повного і безпечного гуманітарного доступу в Газу".

Блінкен охарактеризував проект резолюції США як такий, що закликає до "негайного припинення вогню, пов'язаного зі звільненням заручників".

"Після багатьох раундів консультацій з Радою Безпеки ми винесемо цю резолюцію на голосування в п'ятницю вранці", - заявив речник місії США в ООН Нейт Еванс, зазначивши, що вона обговорювалася членами Ради протягом декількох тижнів.

"Ця резолюція - це можливість для Ради виступити єдиним фронтом на підтримку дипломатії, що відбувається на місцях, і чинити тиск на Хамас, щоб він прийняв угоду, яка лежить на столі переговорів", – додав він.