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В ООН вважають, що Ізраїль може використовувати голод як інструмент війни, що є воєнним злочином – The Guardian

20 березня 2024, 11:51
В ООН вважають, що Ізраїль може використовувати голод як інструмент війни, що є воєнним злочином – The Guardian
Сектор Гази, 3 серпня 2014 року. Обстріл північних районів Сектору Гази зруйнував житлові будинки. Після 27 днів збройного протистояння палестинський рух ХАМАС присягнувся продовжувати боротьбу проти Ізраїлю. Фото: АFР
Деякі райони Гази вже охопив "катастрофічний голод", і ситуація продовжує погіршуватися.

Створені Ізраїлем обмеження на доставку гумнаітраної допомоги до Смуги Гази можуть бути прирівняні до воєнного злочину.

Про це пише The Guardian. 

Верховний комісар ООН із прав людини Волкер Турк сказав, що впроваджені ізраїльтянами обмеження на доставку допомоги можуть означати використання голоду як методу війни. Його коментарі послідували за тим, як генеральний секретар ООН у понеділок назвав дефіцит продовольства "повністю спричиненим людиною" та звітом Інтегрованої класифікації етапів продовольчої безпеки (IPC), який попередив про неминучий голод на півночі.

"Ступінь обмежень Ізраїлю на надходження допомоги в Газу разом із тим, як він продовжує вести бойові дії, може бути рівнозначний використанню голоду як методу війни, що є воєнним злочином", – сказав Турк.

У той час як організації з надання допомоги звинувачують Ізраїль у блокаді Гази, уряд ізраїльського прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньяху каже, що він сприяє наданню допомоги, а ООН і групи допомоги винні у будь-яких проблемах щодо кількості та темпів доставки.

ООНголодСектор Газивійна в Україніросія окупанти

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