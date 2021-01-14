ЄС інвестує 300 млн євро в інновації в космічній галузі

EIF і Єврокомісія оголосили про інвестиції в два фонди, орієнтовані на космічні технології: Orbital Ventures і Primo Space. Вони працюють у рамках InnovFin Space Equity Pilot.

Європейський інвестиційний фонд (EIF) в партнерстві з Європейською комісією оголосив у середу про інвестиції в космічну галузь ЄС розміром 300 млн євро для підтримки інновацій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Підвищення конкурентоспроможності космічної галузі - це важливий елемент її відновлення. Я рішуче вітаю ці інвестиції в малі та середні підприємства, що опікуються космічними технологіями, які наближають нас до нашої мети переходу до цифрових технологій", - заявив комісар з внутрішнього ринку Тьєрі Бретон на 13-й Європейській космічній конференції, що проходить в Брюсселі.

На ній EIF і Єврокомісія оголосили про інвестиції в два фонди, орієнтовані на космічні технології: Orbital Ventures і Primo Space. Вони працюють у рамках InnovFin Space Equity Pilot - першого пілотного проекту за участю капіталу, підтримуваного ЄС. До кінця першого кварталу очікується повне розгортання цього проекту вартістю 100 млн євро. Він підтримає близько 50 компаній космічної техніки в усій Європі.

Orbital Ventures, фонд ранньої стадії, що базується в Люксембургу, спеціалізується на космічних технологіях, включно з низхідними (зв'язок, криптографія, зберігання і обробка даних, геолокація, спостереження Землі) і висхідними (космічне обладнання, матеріали, електроніку, робототехніку, ракети, супутники).

Primo Space, італійський інвестор в сфері трансферу технологій на ранній стадії, був першим фондом, вибраним EIF для цього пілотного проекту. Він інвестує в проекти або компанії на стадії підтвердження концепції, початкових і ранніх стадіях, а також допомагатиме комерціалізації революційних нововведень у космічній галузі ЄС.

"Оголошені сьогодні інвестиції в космічний сектор показують, яким чином можна мобілізувати державну підтримку для залучення приватних інвестицій і прискорення розвитку цієї галузі", - сказав виконавчий директор EIF Ален Годар.

Виступаючи на конференції напередодні, комісар ЄС Бретон анонсував початок цього року нового проекту космічного підприємництва: CASSINI. Він передбачає створення Європейського космічного фонду розміром 1 млрд євро для стартапів і інновацій, що охоплює весь інноваційний цикл - від бізнес-ідеї до виробництва.

На тій же конференції глава Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що космос має прямий вплив на геополітичну мету стратегічної автономії ЄС, а також допоможе забезпечити "справедливий доступ до світових ринків, коли це стане глобальною проблемою".

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