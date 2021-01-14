Реєстрація Вхід
RSS
ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИ

ЄС інвестує 300 млн євро в інновації в космічній галузі

Підвищення конкурентоспроможності космічної галузі - це важливий елемент її відновлення
EIF і Єврокомісія оголосили про інвестиції в два фонди, орієнтовані на космічні технології: Orbital Ventures і Primo Space. Вони працюють у рамках InnovFin Space Equity Pilot.
ЄС інвестує 300 млн євро в інновації в космічній галузі Фото: spaceil.com

Європейський інвестиційний фонд (EIF) в партнерстві з Європейською комісією оголосив у середу про інвестиції в космічну галузь ЄС розміром 300 млн євро для підтримки інновацій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Підвищення конкурентоспроможності космічної галузі - це важливий елемент її відновлення. Я рішуче вітаю ці інвестиції в малі та середні підприємства, що опікуються космічними технологіями, які наближають нас до нашої мети переходу до цифрових технологій", - заявив комісар з внутрішнього ринку Тьєрі Бретон на 13-й Європейській космічній конференції, що проходить в Брюсселі.

На ній EIF і Єврокомісія оголосили про інвестиції в два фонди, орієнтовані на космічні технології: Orbital Ventures і Primo Space. Вони працюють у рамках InnovFin Space Equity Pilot - першого пілотного проекту за участю капіталу, підтримуваного ЄС. До кінця першого кварталу очікується повне розгортання цього проекту вартістю 100 млн євро. Він підтримає близько 50 компаній космічної техніки в усій Європі.

Orbital Ventures, фонд ранньої стадії, що базується в Люксембургу, спеціалізується на космічних технологіях, включно з низхідними (зв'язок, криптографія, зберігання і обробка даних, геолокація, спостереження Землі) і висхідними (космічне обладнання, матеріали, електроніку, робототехніку, ракети, супутники).

Primo Space, італійський інвестор в сфері трансферу технологій на ранній стадії, був першим фондом, вибраним EIF для цього пілотного проекту. Він інвестує в проекти або компанії на стадії підтвердження концепції, початкових і ранніх стадіях, а також допомагатиме комерціалізації революційних нововведень у космічній галузі ЄС.

"Оголошені сьогодні інвестиції в космічний сектор показують, яким чином можна мобілізувати державну підтримку для залучення приватних інвестицій і прискорення розвитку цієї галузі", - сказав виконавчий директор EIF Ален Годар.

Виступаючи на конференції напередодні, комісар ЄС Бретон анонсував початок цього року нового проекту космічного підприємництва: CASSINI. Він передбачає створення Європейського космічного фонду розміром 1 млрд євро для стартапів і інновацій, що охоплює весь інноваційний цикл - від бізнес-ідеї до виробництва.

На тій же конференції глава Європейської ради Шарль Мішель зазначив, що космос має прямий вплив на геополітичну мету стратегічної автономії ЄС, а також допоможе забезпечити "справедливий доступ до світових ринків, коли це стане глобальною проблемою".

Читайте також: NASA затвердило проект космічного телескопа SPHEREx, який вивчатиме розширення Всесвіту

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 01 2021 10:48
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сім технологій, які до 2025 року можуть змінити світ

Сім технологій, які до 2025 року можуть змінити світ

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.