ЄС критикує Україну за впровадження своїх же вимог
У Польщі висловили занепокоєння, що це може суттєво знизити рівень експорту в Україну польського м'яса механічної обвалки, а саме птиці, що в свою чергу призведе до фінансових втрат польських виробників м’яса птиці, заявив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа у коментарі "Економічній правді".
Лапа наголосив, що затверджені Вимоги до ввезення на митну територію України зазначеної продукції повністю відповідають європейським нормам і стандартам.
"Ми здивовані, що європейські виробники нарікають на те, що Україна впровадила той же режим регулювання, який діє в самому ЄС", - зазначив Голова Держпродспоживслужби.
Підписавши Угоду про асоціацію з Євросоюзом, Україна взяла на себе зобов’язання наближувати національне законодавство до права ЄС, зокрема в сфері санітарних та фітосанітарних заходів.
"Хочу звернути увагу, що питання торгівлі ММО тоді взагалі не коментувалося Євросоюзом. Тому нас дивує, чому воно піднімається зараз - після офіційного затвердження нормативно-правового акту", - зазначив керівник Служби.
Нагадаємо, що країни ЄС висунули кандидата на пост глави МВФ.
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