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ЄС критикує Україну за впровадження своїх же вимог

"Ми здивовані, що європейські виробники нарікають на те, що Україна впровадила той же режим регулювання, який діє в самому ЄС"
Польські ЗМІ критикують Україну за впровадження нових норм регулювання ввезення в України живих тварин та їхнього репродуктивного матеріалу, харчових продуктів тваринного походження, а також побічних продуктів тваринного походження та продуктів їх оброблення, переробки.
ЄС критикує Україну за впровадження своїх же вимог Фото: dt.ua

У Польщі висловили занепокоєння, що це може суттєво знизити рівень експорту в Україну польського м'яса механічної обвалки, а саме птиці, що в свою чергу призведе до фінансових втрат польських виробників м’яса птиці, заявив голова Держпродспоживслужби Володимир Лапа у коментарі "Економічній правді".

Лапа наголосив, що затверджені Вимоги до ввезення на митну територію України зазначеної продукції повністю відповідають європейським нормам і стандартам.

"Ми здивовані, що європейські виробники нарікають на те, що Україна впровадила той же режим регулювання, який діє в самому ЄС", - зазначив Голова Держпродспоживслужби. 

Підписавши Угоду про асоціацію з Євросоюзом, Україна взяла на себе зобов’язання наближувати національне законодавство до права ЄС, зокрема в сфері санітарних та фітосанітарних заходів. 

"Хочу звернути увагу, що питання торгівлі ММО тоді взагалі не коментувалося Євросоюзом. Тому нас дивує, чому воно піднімається зараз - після офіційного затвердження нормативно-правового акту", - зазначив керівник Служби.

Нагадаємо, що країни ЄС висунули кандидата на пост глави МВФ.

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