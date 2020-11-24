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ЄС купить 160 мільйонів доз американської вакцини Moderna

"Як тільки вакцина доведе свою ефективність і безпечність, кожна країна ЄС отримає її на рівних умовах"
Європейська комісія домовилася про купівлю потенційної вакцини від коронавірусу з американською компанією Moderna.
ЄС купить 160 мільйонів доз американської вакцини Moderna Фото: gettyimages.com

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у Брюсселі.

"Завтра ми затвердимо новий контракт, щоб забезпечити ще одну вакцину в нашому портфоліо. Цей контракт дозволить нам купити до 160 мільйонів доз вакцин, виробленої компанією Moderna. Відповідно до результатів досліджень, ця вакцина може бути надзвичайно ефективною проти коронавірусу", - сказала фон дер Ляєн.

"Як тільки вакцина доведе свою ефективність і безпечність, кожна країна ЄС отримає її на рівних умовах", - додала вона.

Фон дер Ляєн нагадала, що це буде вже шостий контракт Єврокомісії із виробниками потенційних вакцин від коронавірусу і Брюссель працює над ще одним.

Умови контракту поки невідомі, але раніше Moderna оголосила, що продаватиме свою вакцину за ціною від 25 до 37 доларів за дозу.

 

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24 11 2020 14:44
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