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ПОЛІТИКА

ЄС має переконати Угорщину щодо допомоги Україні на саміті – німецький чиновник

12 грудня 2023, 16:32
ЄС має переконати Угорщину щодо допомоги Україні на саміті – німецький чиновник
Фото: 1news.md
Програму допомоги Україні у Берліні назвали "найвищим пріоритетом".

Європейський Союз має намір переконати Угорщину на своєму саміті на цьому тижні підтримати запропонований пакет допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро – "щоб послати чіткий сигнал росії".

Про це заявив неназваний німецький урядовий чиновник, слова якого наводить Reuters. 

"Наша чітка мета полягає в тому, щоб переконати цю державу [Угорщину], що фонд для України є правильним інструментом для демонстрації нашої єдності та надсилання росії чіткого сигналу, а також має підтримати зусилля президента США [Джо] Байдена щодо мобілізації подальшої необхідної підтримки", – сказав урядовець, додавши, що «програма допомоги Україні є найвищим пріоритетом і має бути профінансована, незважаючи ні на що».

Угорщина вже не вперше вступає в протиріччя зі своїми партнерами по ЄС. Вона пом'якшила санкції проти росії і в грудні минулого року наклала вето на угоду про надання Україні 18 мільярдів євро у 2023 році. Будапешт врешті-решт дозволив цю допомогу після багатоденних переговорів щодо допомоги ЄС Угорщині.

Нагадаємо, що дипломати ЄС обговорюють технічні пропозиції щодо можливості екстреного фінансування для України поза межами спільного бюджету Союзу (так званий "план Б"), оскільки Угорщина продовжує погрожувати заблокувати пакет підтримки, ухвалення якого потребує одностайності членів ЄС.  

ЄСУгорщинадопомога Україні

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