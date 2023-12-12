ЄС розглядає можливість екстреного фінансування для України поза межами спільного бюджету – FT

Пропозиції, які обговорюються в приватному порядку, можуть обійти погрозу Угорщини заблокувати фінансовий пакет.

Дипломати ЄС обговорюють технічні пропозиції щодо можливості екстреного фінансування для України поза межами спільного бюджету Союзу, оскільки Угорщина погрожує заблокувати пакет підтримки, який є критично важливим для Києва.

Про це повідомляє FT.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що заблокує пропозицію Брюсселя надати Україні допомогу у 50 мільярдів євро, а також офіційні переговори про вступ Києва до ЄС на саміті лідерів Союзу.

Неспроможність ЄС погодити запропонований пакет фінансування серйозно вплине на фінансову стабільність України, попереджають українські та європейські чиновники. Це також означатиме найбільш грубий відхід Брюсселя від підтримки Києва з початку повномасштабного вторгнення hосії на початку 2022 року на тлі невизначеності щодо допомоги для України з боку США.

Чиновники ЄС працюють над можливими рішеннями для зміни позиції Угорщини, включаючи розблокування коштів, призначених для Будапешта, але наразі заморожених через побоювання щодо верховенства права в країні.

З огляду на те, що до початку саміту залишається все менше часу, дипломати також розпочали приватні переговори про доцільність і технічні деталі потенційного фінансового пакету між іншими 26 членами ЄС, повідомили джерела Financial Times. Це забезпечило б Києву екстрене фінансування щонайменше на рік.

Переговори, в яких беруть участь представники Єврокомісії та великих країн ЄС, які візьмуть на себе більшу частину витрат, тримаються в таємниці, щоб не підірвати основну мету - подолання вето Будапешта, оскільки Орбан заявив, що не заперечує проти надання допомоги від інших країн ЄС окремо, поза спільним бюджетом Союзу.

Така модель надання фінансової підтримки України може зайняти більше часу і коштувати більше грошей у вигляді відсотків та інших витрат.

"Ніхто не хоче цього робити, якщо нам не доведеться... Але було б нерозумно не мати плану Б", - сказало одне з джерел видання.

Міністр у справах ЄС від Угорщини Янош Бока заявив FT, що Будапешт наполягає на тому, що будь-яка допомога Україні не може надходити зі спільного бюджету ЄС, а рішення про переговори про вступ має почекати до виборів до Європарламенту в червні. За його словами, Угорщина не змінить своєї думки.

Єврокомісія має дати згоду на розморожування понад десяти мільярдів євро бюджетних коштів ЄС, які вона заблокувала для забезпечення верховенства права та боротьби з хабарництвом в уряді Орбана. Чимало посадовців ЄС заявили, що після того, як Будапешт провів деякі реформи, він заслуговує на ці гроші, але розблокування було б кориснішим для ширших зусиль, щоб переконати Орбана змінити позицію щодо України.

Однак будь-який формальний чи неформальний зв'язок між цими двома питаннями буде рівнозначний політичному шантажу не з боку Угорщини, а проти Угорщини, заявив Бока.

Перспектива членства України в ЄС викликала ще більше розбіжностей серед європейців, за словами Боки, який сказав, що "третина країн-членів ЄС має дуже серйозні застереження з цього приводу".

Раніше повідомлялось, що Угорщина та її проросійський прем'єр Віктор Орбан вже вдається до відвертого шантажу ЄС.