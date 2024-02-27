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ПОЛІТИКА

ЄС має повернути довоєнні правила торгівлі продовольством з Україною – Сікорський

27 лютого 2024, 16:18
ЄС має повернути довоєнні правила торгівлі продовольством з Україною – Сікорський
Фото: polradio.pl
За словами глави МЗС, ситуація змінилася, і зараз Україна знову може відправляти своє зерно через Чорне море.

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Європейський Союз повинен відновити торговельні обмеження на імпорт українських продуктів харчування, які існували до вторгнення росії, щоб уникнути ерозії підтримки країни, яка постраждала від війни.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми повинні повернутися до довоєнних правил торгівлі, а потім почати переговори з Україною про її вступ до ЄС та єдиного ринку, з усім регулюванням та правилами, яких необхідно дотримуватися", – сказав Сікорський у Вашингтоні, додавши, що це лише його думка.

За словами глави МЗС, ситуація змінилася, і зараз Україна знову може відправляти своє зерно через Чорне море. Він додав, що до заборони його імпорту дві третини українського зерна, що перетинало кордон з ЄС, потрапляло до Польщі.

"Польські фермери не можуть нести основний тягар всієї солідарності ЄС з Україною. Я згоден, що перспективи тут не найкращі. Але ми повинні зробити і те, і інше: врятувати Україну та врятувати польське сільське господарство", – резюмував Сікорський.

Заява міністра закордонних справ Польщі пролунала після блокування польськими фермерами кордону на знак протесту проти сільськогосподарської продукції з України.

Після повномасштабного вторгнення росії ЄС зняв обмеження на імпорт, які блок зняв у 2022 році, надавши Україні доступ до спільного ринку 27 європейських держав. Наразі Варшава дозволила лише транзит українського зерна до портів на Балтійському морі та в інші країни ЄС.

зерноПольські фермериСікорський

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