Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

ЄС має прискорити постачання боєприпасів Україні

13 травня 2023, 17:08
ЄС має прискорити постачання боєприпасів Україні
Фото: Українська правда
Україна потребує близько тисячі артилерійських снарядів щоденно під Бахмутом.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, відповідаючи на питання журналістів, повідомив, що ЄС має намір пришвидшити постачання зброї Україні. Наразі тільки під Бахмутом Україна має робити близько тисячі пострілів щодобово.

Про це наголосив Боррель в рамках проведення неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Стокгольмі.

"Звичайно, ми повинні прискорити підтримку. Він (Кулеба. – Ред.) назвав мені лише цифру:в районі Бахмута,де тривають бої, Україні потрібно близько 1000 артилерійських пострілів на добу. 1000 на день, тільки в Бахмуті. Щоб мати уявлення про інтенсивність бойових дій та вогневу міць росії та як українці можуть протистояти цьому безперервному та систематичному бомбардуванню", – сказав Боррель.

Відповідаючи на запитання про те, як ЄС може прискорити постачання, Боррелль сказав, що країнам-членам доведеться звернутись до власних запасів та долати логістичні труднощі.

"Я впевнений, що розмову з міністром Кулебою буде передано до столиць міністрами закордонних справ. Я попросив усіх передати це повідомлення міністрам оборони. Потік (боєприпасів. – Ред.) продовжується. Я впевнений, що він збільшуватиметься, бо ми маємо фінансові можливості. Це не питання фінансування, це питання логістики. Але ви знаєте, війна – це логістика. Сьогодні, якщо ми не поставимо Україні боєприпаси, Україна не зможе себе захистити. Ми прискорюватимемося", – пообіцяв Боррель.

У березні міністри ЄС схвалили план вартістю не менше 2 млрд євро щодо постачання Україні 1 млн артилерійських боєприпасів та ракет протягом 12 місяців.

План передбачає постачання країнами ЄС снарядів із власних запасів та спільне розміщення нових замовлень.

Боррелль сказав, що Україна особливо потребує боєприпасів дальнього радіусу дії, "бо росіяни бомбять здалеку". "Українці повинні мати змогу досягти... такої ж дальності", – зауважив Боррель.

Виступаючи перед зустріччю, Кулеба також сказав, що артилерійські боєприпаси дальньої дії будуть у центрі уваги обговорення.

ЄСбоєприпасиБоррель

Останні матеріали

Блошиний цирк Пригожина в Бахмуті. Особливих просувань ЗСУ поки що немає – Том Купер
Cуспільство
Блошиний цирк Пригожина в Бахмуті. Особливих просувань ЗСУ поки що немає – Том Купер
Переклад iPress – 13 травня 2023, 09:23
Не слід повторювати помилки. Захід має бути готовим як до перемоги, так і до невдалого наступу України – Тімоті Ґартон Еш
Політика
Не слід повторювати помилки. Захід має бути готовим як до перемоги, так і до невдалого наступу України – Тімоті Ґартон Еш
Переклад iPress – 12 травня 2023, 16:58
Треба одночасно готуватися і до бою, і до переговорів. Гіперболізація весняного наступу України небезпечна – Андреас Клут
Політика
Треба одночасно готуватися і до бою, і до переговорів. Гіперболізація весняного наступу України небезпечна – Андреас Клут
Переклад iPress – 12 травня 2023, 12:04
4 невдачі одного військового керівника. Чому ЗСУ не варто знищувати Гєрасімова – Мік Раян
Політика
4 невдачі одного військового керівника. Чому ЗСУ не варто знищувати Гєрасімова – Мік Раян
Переклад iPress – 12 травня 2023, 10:07
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Політика
Парад перемоги без перемог. Дубль другий – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 16:58
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Політика
путін – найнебезпечніший дурень у світі. Але навіть він не може змусити свій народ повірити в те, чого не існує – Томас Фрідман
Переклад iPress – 11 травня 2023, 12:27
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом
Cуспільство
Українці знищили плацдарм росіян біля каналу на південь від Бахмуту. Тим часом "Вагнер" продемонстрував майстер-клас із бігу – Том Купер
Переклад iPress – 11 травня 2023, 09:27
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Cуспільство
9 травня – день помилки 440. В українських фермерів більше танків, аніж на Красній площі на параді – Стефан Коршак
Переклад iPress – 10 травня 2023, 17:29
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється