ЄС має прискорити постачання боєприпасів Україні

Україна потребує близько тисячі артилерійських снарядів щоденно під Бахмутом.

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель, відповідаючи на питання журналістів, повідомив, що ЄС має намір пришвидшити постачання зброї Україні. Наразі тільки під Бахмутом Україна має робити близько тисячі пострілів щодобово.

Про це наголосив Боррель в рамках проведення неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС в Стокгольмі.

"Звичайно, ми повинні прискорити підтримку. Він (Кулеба. – Ред.) назвав мені лише цифру:в районі Бахмута,де тривають бої, Україні потрібно близько 1000 артилерійських пострілів на добу. 1000 на день, тільки в Бахмуті. Щоб мати уявлення про інтенсивність бойових дій та вогневу міць росії та як українці можуть протистояти цьому безперервному та систематичному бомбардуванню", – сказав Боррель.

Відповідаючи на запитання про те, як ЄС може прискорити постачання, Боррелль сказав, що країнам-членам доведеться звернутись до власних запасів та долати логістичні труднощі.

"Я впевнений, що розмову з міністром Кулебою буде передано до столиць міністрами закордонних справ. Я попросив усіх передати це повідомлення міністрам оборони. Потік (боєприпасів. – Ред.) продовжується. Я впевнений, що він збільшуватиметься, бо ми маємо фінансові можливості. Це не питання фінансування, це питання логістики. Але ви знаєте, війна – це логістика. Сьогодні, якщо ми не поставимо Україні боєприпаси, Україна не зможе себе захистити. Ми прискорюватимемося", – пообіцяв Боррель.

У березні міністри ЄС схвалили план вартістю не менше 2 млрд євро щодо постачання Україні 1 млн артилерійських боєприпасів та ракет протягом 12 місяців.

План передбачає постачання країнами ЄС снарядів із власних запасів та спільне розміщення нових замовлень.

Боррелль сказав, що Україна особливо потребує боєприпасів дальнього радіусу дії, "бо росіяни бомбять здалеку". "Українці повинні мати змогу досягти... такої ж дальності", – зауважив Боррель.

Виступаючи перед зустріччю, Кулеба також сказав, що артилерійські боєприпаси дальньої дії будуть у центрі уваги обговорення.