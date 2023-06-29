ЄС має реформуватися, щоб інтегрувати Україну – президент Ради ЄС

Президент Ради ЄС підкреслив, що кандидати на вступ до блоку мають "обов'язки", але "27 країн не повинні заплющувати очі і вдавати, що не помітили, що у них теж є обов'язки".

Європейський союз має підготуватися до вступу України і вирішити делікатне питання про реформи, необхідні для інтеграції сільськогосподарського гіганта.

Про це заявив президент Ради ЄС Шарль Мішель, повідомляє Le Monde.

"Ми не повинні чекати до останнього моменту, якщо у грудні звіт Єврокомісії рекомендує відкрити переговори щодо вступу з Україною", - наголошує він.

Мішель додав, що ЄС має заявити про фінансування та організувати фінансову солідарність і не допустити, щоб "виявилося, що у нас є проблема абсорбції".

Президент Ради ЄС підкреслив, що кандидати на вступ до блоку мають "обов'язки", але "27 країн не повинні заплющувати очі і вдавати, що не помітили, що у них теж є обов'язки".

"Європа не повинна ухилятися від дебатів", - наполягає він, підкреслюючи, що розширення "матиме вплив на сільське господарство, згуртованість і бюджет", - додав Мішель.

У червні 2022 року ЄС надав Україні статус кандидата на вступ, що стало дуже символічним жестом після вторгнення росії в країну.

Раніше повідомлялось, що ЄС надав Україні допомоги на €72 млрд за час повномасштабної війн.