Науседа: ЄС і НАТО мають взяти на себе більшу відповідальність за Балтійське море

Блоку і НАТО настав час показати м’язи.

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що НАТО і Євросоюз повинні брати на себе більшу відповідальність за Балтійське море через нещодавні інциденти з кабелями.

Про це глава Литви сказав в інтерв’ю агентству AP.

"На тлі нещодавніх інцидентів із пошкодженням підводних кабелів у Балтійському морі настав час показати м’язи", - сказав він.

За словами президента Литви, НАТО і ЄС повинні брати на себе більше відповідальності у питаннях Балтійського моря, залучаючи додаткові морські сили і засоби для запобігання таким інцидентам у майбутньому.

Тако Науседа вважає, що Литва повинна показати, що вона може бути відповідальною за власну оборону.

"Це абсолютно чіткий пріоритет для нашої країни як прифронтової країни, що ми повинні витрачати більше. Звичайно, ми можемо розраховувати на підтримку наших союзників по НАТО. Але було б наївно очікувати, що хтось буде дбати про нашу безпеку, якщо будуть чіткі ознаки того, що ми не здатні себе захистити", – констатував глава держави.

Сьогодні вдень Норвегія затримала корабель з росіянами на борту за підозрою в пошкодженні кабелю.