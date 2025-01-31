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Норвегія затримала корабель з росіянами на борту за підозрою в пошкодженні кабелю

31 січня 2025, 17:39
Норвегія затримала корабель з росіянами на борту за підозрою в пошкодженні кабелю
Фото: Главком
Наразі поліція проводить обшуки, допити і збирають докази на борту судна Silver Dania.

Норвезькі правоохоронці на запит уряду Латвії затримали судно Silver Dania з російським екіпажем за підозрою у пошкодженні підводного кабелю зв'язку в Балтійському морі. 

Про це повідомляє Deutsche Welle, посилаючись на поліцію. 

Корабель було доставлено до порту Тромсе. 

Судно курсувало між Санкт-Петербургом і Мурманськом і було зареєстроване в Норвегії, його власником виступає норвезька юридична особа. 

Глава компанії Silver Sea Тормод Фоссмарк, якій належить судно, відкинув звинувачення у будь-якій протиправній діяльності. 

"Ми пропливали біля Готланду, але не кидали якір", – заявив Фоссмарк. 

Уряд Норвегії доставив судно до порту, щоб зняти з екіпажу підозри у причетності до пошкодження кабелю, пояснив він. 

Вранці 26 січня в Балтійському морі було пошкоджено оптоволоконний кабель, що з'єднує латвійське місто Вентспілс та шведський острів Готланд. 

Латвійські військові обстежили судно Michalis San, яке перебувало поряд із місцем події, проте не виявили підозрілої активності на палубі або пошкодження якоря. 

Корабель ходить під прапором Панами і прямувало до росії. 

Раніше прокуратура Швеції відкрила розслідування за фактом "масштабної диверсії" та затримала судно Vezhen, підозрюване у причетності до інциденту. За даними ресурсу Vesselfinder, це судно за кілька днів до цього залишило російський порт Усть-Луга і перебувало в районі між Готландом і Латвією тоді, коли кабель зв'язку був пошкоджений. 

В останні місяці в Балтійському морі неодноразово відбувалися пошкодження важливих телекомунікаційних та енергетичних кабелів. 

Крім того, експерти і політики вбачають у цьому атаки, організовані за дорученням росії та вчинені за допомогою "тіньового" флоту рф.

27 січня ми повідомляли, що Швеція затримала судно, яке могло пошкодити підводний кабель у Балтійському морі.

 

Норвегіякабелі

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