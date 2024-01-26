ЄС може схвалити допомогу Україні наступного тижня – Рінкевичс

"Варіант Б" передбачає розподіл загальної суми на транші.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що рішення про виділення Україні фінансової допомоги у Євросоюзі можуть ухвалити вже наступного тижня. Йдеться про близько 50 млрд євро. За словами політика, домовленість передбачатиме або консенсус усіх 27 членів ЄС, або "інший механізм".

Про це повідомляє Bloomberg.

Саме наступного тижня повинен відбутися саміт лідерів ЄС. Він пройде 1 лютого, у четвер.

"Єдине, що дуже зрозуміле — Україна потребує цих коштів, Україна повинна отримати ці кошти і Європейський Союз повинен це забезпечити", - наголосив Рінкевичс, додавши, що так званий "варіант Б" передбачає розподіл фінансової допомоги на транші.

Раніше повідомлялось, що європейським країнам набридло, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує допомогу Україні й вони готують йому жорстке повідомлення напередодні саміту 1 лютого. Суть меседжа буде така: "припиніть блокування, інакше ми можемо розгорнути "дипломатичний ядерний варіант", щоб позбавити вас права приймати рішення в ЄС".