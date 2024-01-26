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ЄС може позбавити Угорщину права голосу, якщо Орбан заблокує допомогу Україні – Politico

26 січня 2024, 13:17
ЄС може позбавити Угорщину права голосу, якщо Орбан заблокує допомогу Україні – Politico
Віктор Орбан Фото: з вільних джерел
Брюссель погрожує застосувати "дипломатичний ядерний варіант" у разі блокування допомоги.

Європейським країнам набридло, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан блокує допомогу Україні й вони готують йому жорстке повідомлення напередодні саміту 1 лютого.

Про це пише Politico у своїй рубриці Brussels. Playbook.

Суть меседжа буде така: "припиніть блокування, інакше ми можемо розгорнути "дипломатичний ядерний варіант", щоб позбавити вас права приймати рішення в ЄС".

Йдеться про статтю 7 − положення в договорі ЄС, яке дозволяє країнам призупинити право голосу країни-члена, якщо буде встановлено, що країна серйозно та послідовно порушує фундаментальні принципи блоку.

"Якщо Орбан дійсно знову заблокує угоду про бюджет і 50 мільярдів євро для України на лютневому саміті, застосування статті 7 для позбавлення Угорщини її права голосу може стати реальним вибором", − сказав європейський дипломат.

Як зазначає видання, лідери ЄС налякані тим, що Угорщина "балансує на межі" після останнього засідання Європейської ради в грудні, де Орбан блокував 50 мільярдів євро та майже зірвав плани щодо початку переговорів про вступ України та Молдови до Євросоюзу. 

"Чому ми повинні турбуватися про те, щоб зберегти чиєсь обличчя? Ми повинні бути трохи сильнішими", − сказав інший дипломат.

Хоча Будапешт, безумовно, змінив тон, одразу застосувати "важкі аргументи" готові не всі. Деякі країни працюють над тим, щоб уникнути загострення ситуації.

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