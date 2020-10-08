ЄС може ввести нові санкції проти Білорусі Впровадження нових санкції проти Білорусі залежить від дії влади

Європейський союз може розглянути питання введення нових санкцій проти Білорусі після проведення президентських виборів в країні. Однак таке рішення буде залежати від розвитку ситуації і дії влади країни.

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Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутовіч, передає Reuters, передає РБК - Україна. "Санкції будуть однією з опцій до розгляду", - заявив міністр., Чапутовіч також висловив надію, що сценарію з введенням обмежень вдасться уникнути. Нагадаємо, в неділю в Білорусі пройшли вибори президента. Після закриття виборчих дільниць по всій країні спалахнули протести. В результаті правоохоронці затримали понад три тисячі осіб. Нагадаємо, що протести в Білорусі перекинулися на великий завод - працівники Білоруського металургійного заводу влаштували страйк. Влада вже підганяє автозаки до заводу.

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