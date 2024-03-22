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ПОЛІТИКА

ЄС може виділити перший мільярд від росактивів 1 липня

22 березня 2024, 14:31
ЄС може виділити перший мільярд від росактивів 1 липня
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Фон дер Ляєн запевнила, що серед лідерів ЄС існує сильна підтримка використання отриманих коштів на "військові цілі для України".

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що перший мільярд євро від прибутків із заморожених російських активів Україна може отримати вже 1 липня цього року.

Про це вона розповіла під час пресконференції за підсумками першого дня саміту лідерів ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".

Фон дер Ляєн запевнила, що серед лідерів ЄС існує сильна підтримка використання отриманих коштів на військові цілі для України. Вона додала, що отримання грошей в липні залежить від швидкого погодженого рішення лідерів ЄС.

Вона також зазначила, що можна розраховувати на отримання близько €3 мільярдів у 2024 році та аналогічних сум у наступні роки.

Голова Євроради Шарль Мішель впевнений, що цей механізм можна ввести в дію дуже швидко, оскільки він отримав широку підтримку.

20 березня голова європейської дипломатії запропонував країнам — членам ЄС використати 90% доходів від заморожених російських активів на придбання зброї для України через Європейський фонд миру. Решту 10% Жозеп Боррель пропонує переказати до бюджету ЄС.

За його словами, решту 10% буде переведено до бюджету ЄС з метою використання їх для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.

ЄСвійнаУрсула фон дер Ляєнросактиви

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