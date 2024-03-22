ЄС може виділити перший мільярд від росактивів 1 липня
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що перший мільярд євро від прибутків із заморожених російських активів Україна може отримати вже 1 липня цього року.
Про це вона розповіла під час пресконференції за підсумками першого дня саміту лідерів ЄС у Брюсселі, передає "Європейська правда".
Фон дер Ляєн запевнила, що серед лідерів ЄС існує сильна підтримка використання отриманих коштів на військові цілі для України. Вона додала, що отримання грошей в липні залежить від швидкого погодженого рішення лідерів ЄС.
Вона також зазначила, що можна розраховувати на отримання близько €3 мільярдів у 2024 році та аналогічних сум у наступні роки.
Голова Євроради Шарль Мішель впевнений, що цей механізм можна ввести в дію дуже швидко, оскільки він отримав широку підтримку.
20 березня голова європейської дипломатії запропонував країнам — членам ЄС використати 90% доходів від заморожених російських активів на придбання зброї для України через Європейський фонд миру. Решту 10% Жозеп Боррель пропонує переказати до бюджету ЄС.
За його словами, решту 10% буде переведено до бюджету ЄС з метою використання їх для підвищення потенціалу української оборонної промисловості.