ЄС може виконати власний план щодо постачання Україні боєприпасів – єврокомісар

Бретон переконаний, що ЄС може бути на одному рівні з росією щодо виробництва зброї протягом 18 місяців-двох років.

Євросоюз все ще може досягти своєї мети щодо виробництва 1 млн артилерійських снарядів до весни 2024 року, які потім можна буде передати України.

Впевненість у цьому висловив єврокомісар із питань внутрішньої торгівлі та послуг Тьєрі Бретон, пише Politico.

"Я хочу сказати вам сьогодні тут, що ми будемо дотримуватися наших зобов’язань", – заявив Бретон.

За його словами, аби досягти цієї мети потрібно скоротити експорт до країн, які не входять до Євросоюзу. При цьому, зазначив Бретон, потрібно впевнитись, що уряди країн-членів тиснуть на свою збройову промисловість, аби наростити виробництво.

Бретон переконаний, що ЄС може бути на одному рівні з росією щодо виробництва зброї протягом 18 місяців-двох років. Він заявив, що для ЄС "надзвичайно важливо мати такий же потенціал".

У виданні зазначили, що під час кризи для України та занепокоєння щодо достовірності обіцянок, даних її союзниками, Бретон критикував офіційних осіб за їхні сумніви у цілях блоку щодо боєприпасів.

"Мені неприємно, коли я бачу, як деякі міністри оборони кажуть, що ми не зможемо забезпечити це, це не та інформація, яку ви надаєте, коли на вашому континенті йде війна", – заявив Бретон.

Навесні 2023 року у Брюсселі оголосили про план надати Україні мільйон артилерійських боєприпасів до кінця березня 2024 року. Таку ціль встановили у відповідь на потребу України в артилерійських снарядах калібру 155 міліметрів. ЗМІ вже писали, що ЄС може не встигнути виконати свою обіцянку до встановленого терміну. У листопаді міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що ЄС не зможе досягти поставленої мети.