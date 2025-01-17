ЄС може залучити бельгійського короля для підтримки санкцій проти кремля – FT

Він може використати королівський указ часів Другої світової війни.

В Євросоюзі розглядають різні варіанти на випадок вето Угорщини на продовження санкцій проти москви і одним з низ може бути закон Королівства Бельгії часів Другої світової війни.

Про це пише британська щоденна газета Financial Times.

Поки офіційні особи Євросоюзу пробують переконати прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана продовжити санкції та арешт російських активів.

Мова йде йдеться про 190 млрд євро в депозитарії Euroclear, розташованим у Бельгії.

"В разі, якщо санкції не продовжать, ці гроші "опиняться в росії наступного дня", адже не буде підстав їх утримувати", - сказав Financial Times європейський чиновник

На такий випадок може бути використаний королівський указ часів Другої світової війни, який дасть змогу бельгійському королю Філіпу I блокувати передання з країни заморожених активів рф, повідомили джерела видання.

Нагадаємо, що в середині грудня Європейський Союз ухвалив 15-й пакет санкцій проти росії.