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ПОЛІТИКА

ЄС може збільшити імпорт американського газу через тарифний тиск Трампа

10 квітня 2025, 21:24
ЄС може збільшити імпорт американського газу через тарифний тиск Трампа
Але це має відповідати “зеленим” цілям Союзу.

ЄС розглядає можливість купувати більше американського скрапленого природного газу (СПГ), щоб "заспокоїти" президента США Дональда Трампа на тлі його тарифної політики, заявив єврокомісар з питань енергетики Дан Йоргенсен.

Про це повідомляє FT.

Також, за словами комісара, ЄС планує скоротити бюрократичну тяганину для збільшення потужностей відновлюваної енергетики цього року. Єврокомісія очікує, що в 2025 році в ЄС будуть встановлені рекордні потужності відновлюваних джерел енергії.

Йоргенсен заявив, що “зелений імпульс” ЄС не виключає потенційних зобов'язань купувати більше американського скрапленого природного газу на тлі тарифів Трампа. 

"У нас є потенціал для того, щоб купувати більше СПГ у США, але, звичайно, це має відбуватися на умовах, які також відповідають нашому [зеленому] переходу", - пояснив Йоргенсен, зазначивши, що він "дав сигнал" про це міністру енергетики США Крісу Райту. Але Брюссель мало що може зробити, окрім як заохочувати компанії підписувати контракти.

Єврокомісія очікує, що в 2025 році в ЄС буде встановлено рекордні 89 гігават потужностей відновлюваної енергетики. І це попри глобальні економічні потрясіння та скарги з боку промисловості на тривале очікування дозволів та “погане підключення” до електромереж.

Йоргенсен сказав, що відновлювана енергетика необхідна для зниження високих цін на енергоносії та припинення залежності ЄС від імпорту російського викопного палива.

"З 2022 року ми витратили більше грошей на купівлю викопного палива в Росії, ніж надали допомоги Україні", - зазначив він.

Єврокомісар оголосить цифри щодо розгортання відновлюваних джерел енергії на галузевій конференції в Копенгагені в четвер, 10 квітня.

На думку Йоргенсена, ЄС може отримати певну вигоду від потрясінь, спричинених тарифами та економічними наслідками.

"Я думаю, криза, в якій зараз перебуває світова економіка, зробить ще більш привабливим для компаній пошук “безпечного притулку” в місцях, де є передбачуваність, і Європа — саме таке місце", - припустив він.

Президент США оголосив про 90-денну паузу в запровадженні тарифів і знизив значну частину мит проти низки країн у середу, 9 квітня. 

Дональд ТрампмитаЄвросоюзСПГ

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