ЄС може збільшити ліміт ціни на газ для запобігання кризи взимку

Євросоюз хоче збільшити екстрений ліміт ціни на газ, який запровадили на початку цього року.

Про це повідомляє Financial Times.

"Немає жодних ознак негативних наслідків з моменту набуття чинності цього заходу, і що ціни на газ зараз майже на 90% нижчі, ніж минулого року", - заявили в європейській комісії.

Верхня межа ціни була запроваджена після тижнів дискусій між країнами-членами.

На початку Німеччина і Австрія виступали проти, заявляючи, що це призведе до викривлення ринків і посилить дефіцит поставок, але, як виявилось, обмеження не вплинуло на імпорт газу до Європи.

Високопоставлені дипломати і чиновники ЄС повідомили, що, незважаючи на падіння цін на енергоносії і рекордно високі запаси газу в сховищах ЄС, на постачання цієї зими може вплинути війна між Ізраїлем і Хамас і потенційні акти деверсій на газовій інфраструктурі.

"Ми не знаємо, що станеться цього року. Ми маємо ситуацію в Ізраїлі, і ми не знаємо, як це вплине на імпорт з Близького Сходу", з - зазначив один з дипломатів Євросоюзу.

В травні стало відомо, що європейські ціни на природний газ впали до найнижчого рівня майже за два роки.