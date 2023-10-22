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ЄС може збільшити ліміт ціни на газ для запобігання кризи взимку

22 жовтня 2023, 15:33
ЄС може збільшити ліміт ціни на газ для запобігання кризи взимку
Фото: УНН
Євросоюз хоче збільшити екстрений ліміт ціни на газ, який запровадили на початку цього року.

Про це повідомляє Financial Times.

"Немає жодних ознак негативних наслідків з моменту набуття чинності цього заходу, і що ціни на газ зараз майже на 90% нижчі, ніж минулого року", - заявили в європейській комісії.

Верхня межа ціни була запроваджена після тижнів дискусій між країнами-членами. 

На початку Німеччина і Австрія виступали проти, заявляючи, що це призведе до викривлення ринків і посилить дефіцит поставок, але, як виявилось, обмеження не вплинуло на імпорт газу до Європи.

Високопоставлені дипломати і чиновники ЄС повідомили, що, незважаючи на падіння цін на енергоносії і рекордно високі запаси газу в сховищах ЄС, на постачання цієї зими може вплинути війна між Ізраїлем і Хамас і потенційні акти деверсій на газовій інфраструктурі.

"Ми не знаємо, що станеться цього року. Ми маємо ситуацію в Ізраїлі, і ми не знаємо, як це вплине на імпорт з Близького Сходу", з - зазначив один з дипломатів Євросоюзу.

В травні стало відомо, що європейські ціни на природний газ впали до найнижчого рівня майже за два роки.

 

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