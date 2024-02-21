ЄС намагатиметься підписати з Японією безпекові договори

Вони будуть стосуватися одразу кількох сфер оборони.

Євросоюз проведе переговори з Японією про укладення угоди про партнерство в галузі безпеки та оборони.

Про це повідомляє токійське видання Kyodo News.

Обидві сторони вивчатимуть можливість розширення співпраці в широких сферах, включаючи морську безпеку, обмін розвідданими та протидію гібридним атакам.

Цей крок був зроблений після того, як Японія та ЄС пообіцяли "розвивати партнерство у галузі безпеки" у спільній заяві після саміту, який відбувся в липні торік.

Європейський Союз та Японія занепокоєні дедалі більшим впливом Китаю у Східнокитайському і Південнокитайському морях.

У документі йдеться про те, що Японія – "ключовий партнер в Індо-Тихоокеанському регіоні", а обидві сторони є "давніми партнерами в галузі миру, безпеки та оборони й значно розвинули свої відносини в цих сферах за останні кілька років".

Серед 14 сфер, в яких ЄС розглядає можливість посилення зв’язків з Японією, є морська безпека, зокрема, проведення навчань в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також можлива співпраця щодо зміцнення потенціалу країн Південно-Східної Азії в галузі морської безпеки.

Від початку цього року Японія стала найбільшим донором фінансової підтримки для України.