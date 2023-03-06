ЄС не бачить доказів, що Китай розглядає поставку зброї росії

Європейський Союз поки що не бачить доказів, які б свідчили про те, що Китай розглядає можливість постачання зброї рф для війни в Україні.

Про це вчора заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн,

Пише RFERL.

Говорячи про санкції проти Китаю в разі таких поставок, фон дер Ляєн додала, що це гіпотетичне питання, на яке можна відповісти, тільки якщо воно стане реальністю і фактом.

Фон дер Ляєн виступала разом з канцлером Німеччини Олафом Шольцом на сході Німеччини.

"Ми всі згодні з тим, що не повинно бути ніяких поставок зброї", - сказав Шольц.