ЄС "не має знижувати планку" задля вступу України – МЗС Данії

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен вважає, що ЄС ризикує імпортувати нестабільність, якщо послабить свої стандарти задля прискорення вступу України і інших країн.

Про це повідомляє Financial Times.

Міністр заявив, що його уряд підтримує членство України, Молдови, Грузії і країн західних Балкан в ЄС. Проте геополітичні обставини не виправдовують відкладення реформ в цих державах.

"Якщо ви не закінчите процес реформ до вступу, то може виникнути ризик уповільнення після цього. А ми не експортуємо стабільність, ми ризикуємо імпортувати нестабільність. Ось чому так важливо наголошувати на необхідності виконання критеріїв", – сказав датський міністр.

Расмуссен додав, що не має наміру коментувати конкретні країни, але сказав, що набагато легше завершити реформи, коли ви прямуєте до членства, ніж тоді, коли ви вже приєдналися.

На слова президента України Володимира Зеленського, який вимагає прискореного вступу до ЄС, Расмуссен сказав, що якщо і має бути "особливий режим" для України, то він повинен бути у формі додаткової допомоги з повним залученням урядів ЄС, щоб допомогти Києву відповідати стандартам.

Днямий Данія заявила, що зможе одночасно навчати до шести українських пілотів на F-16.