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ЄС не вірив попередженням США щодо вторгнення рф - Боррель

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель визнав недоліки в політиці безпеки блоку, розповівши що Брюссель не повірив попередженням Сполучених Штатів про те, що росія нападе на Україну.
ЄС не вірив попередженням США щодо вторгнення рф - Боррель Фото: Українська правда

Про це Боррель сказав у своїй промові на зустрічі послів Євросоюзу у Брюсселі.

"Війна в Україні триває. Ми не передбачали, наскільки ефективно Україна чинитиме опір. І ми не вірили, що війна буде. Я маю визнати, що коли американці говорили нам: "Вони (росіяни, - ред.) нападуть", то ми дуже неохоче в це вірили", - сказав Боррель.

Боррель розповів, що держсекретар США Ентоні Блінкен зателефонував йому і сказав: "Це станеться цими вихідними".

"А вже за два дні вони почали бомбити Київ. Але ми не вірили, що це станеться, і не передбачали, що Україна готова чинити опір так запекло і так успішно, як вона це робить. Безумовно, завдяки нашій військовій підтримці, без неї це було б неможливо, але ж і українці зі свого боку доклалися", - сказав він.

Боррель також визнав, що в ЄС також не передбачали, що путін може піти на масову мобілізацію та відкриті ядерні погрози.

"Думаю, всі ви читали і перечитували останню промову путіна, коли він оголосив про анексію. Кожен європейський громадянин повинен прочитати цю промову – і ви, зокрема. Ви маєте пояснити світові, що означає його ставлення до Заходу і якими є справжні причини війни", - сказав глава дипломатії ЄС.

Раніше повідомлялось, що Єврокомісія обіцяє підтримувати Україну всіма можливими засобами.

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12 10 2022 12:31
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