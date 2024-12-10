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ПОЛІТИКА

ЄС обговорить перші санкції проти російських гібридних загроз – Reuters

10 грудня 2024, 18:16
ЄС обговорить перші санкції проти російських гібридних загроз – Reuters
Фото: з вільного доступу
ЄС намагається стримувати російський вплив.

Посли ЄС обговорять завтра, 11 грудня, перші потенційні санкції, спрямовані проти російських гібридних загроз, таких як втручання у вибори, кібератаки та економічний саботаж, повідомили дипломати ЄС. Список з 16 фізичних і 3 юридичних осіб може бути доданий до нової системи санкцій, узгодженої в жовтні у відповідь на зростання кількості таких атак у 27 країнах-членах ЄС з моменту вторгнення росії в Україну.

Про це повідомляє Reuters.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив минулого тижня, що до 100 інцидентів у Європі цього року можна "віднести до російських гібридних атак, шпигунства та операцій впливу". У травні НАТО заявило, що кількість атак, які приписують росії, зросла по всій Європі, в основному зачепивши Чехію, Естонію, Німеччину, Латвію, Литву, Польщу, Велику Британію та Естонію.

Нагадаємо, Держдепартамент США запровадив візові обмеження проти 17 представників російської влади за причетність до процесу проведення так званих виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Євросоюзсанкціі проти росіївійна

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