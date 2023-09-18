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ЄС оголосить пропозиції нового пакета санкцій проти росії вже наступного місяця

18 вересня 2023, 18:51
ЄС оголосить пропозиції нового пакета санкцій проти росії вже наступного місяця
Євросоюз погоджує зміст 12-го пакета санкцій проти росії, який може представити вже у жовтні цього року.

Новий пакет санкцій може містити заборону на закупівлю алмазів з росії. 

Про це повідомляє Bloomberg.

"Нові заходи, які можуть бути представлені вже наступного місяця, ймовірно, включатимуть версію ЄС про майбутню заборону G7 і, можливо, довгоочікувану пропозицію використовувати прибуток, отриманий від заморожених активів Центрального банку рф, для допомоги Києву", – пише видання. 

12-ий пакет санкцій проти росії може бути представлений в першій половині жовтня або під час жовтневого саміту ЄС-США, дата якого ще не відома.

Новий пакет, ймовірно, міститиме подальші кроки щодо перешкоджання обходу санкцій росією через треті країни, зокрема ОАЕ і Туреччину, йдеться у повідомленні.

Група європейських країн закликала до впровадження додаткових санкцій для сфери торгівлі російським скрапленим природнім газом і для ІТ-сфери. Також до цього, країни закликали ввести обмеження на ядерний сектор росії, проте, пише Bloomberg, подібні пропозиції були неодноразово відхилені ЄС.

Раніше ми писали, що в ЄС пояснили, чому зняли санкції з деяких росіян.

 

РосіясанкціїЄвросоюз

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