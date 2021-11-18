CУСПІЛЬСТВО НОВИНИРада Європейського Союзу оновила перелік країн для яких слід скасувати обмеження на несуттєві поїздки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС оновив список безпечних країн для подорожей: Україна залишилась "червоною"
Необов’язкові поїздки до ЄС із країн або організацій, не зазначених у Додатку I, підлягають тимчасовим обмеженням на поїздки. Це не порушує можливості країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників
Фото: ЕРА
Про це пише "Європейська правда".
До "зеленого" списку була додана Індонезія, загалом перелік тепер налічує 19 країн. Україна залишається у "червоному" списку.
"Необов’язкові поїздки до ЄС із країн або організацій, не зазначених у Додатку I, підлягають тимчасовим обмеженням на поїздки. Це не порушує можливості країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників", - йдеться у заяві Ради ЄС.
Перелік продовжуватиме переглядатися кожні два тижні і, в залежності від обставин, оновлюватися.
Як відомо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.
Втім, низка країн ЄС тією чи іншою мірою залишили відкритими кордони для українських мандрівників.
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18 11 2021 14:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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