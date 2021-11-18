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ЄС оновив список безпечних країн для подорожей: Україна залишилась "червоною"

Необов’язкові поїздки до ЄС із країн або організацій, не зазначених у Додатку I, підлягають тимчасовим обмеженням на поїздки. Це не порушує можливості країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників
Рада Європейського Союзу оновила перелік країн для яких слід скасувати обмеження на несуттєві поїздки.
ЄС оновив список безпечних країн для подорожей: Україна залишилась "червоною" Фото: ЕРА
Про це пише "Європейська правда".
 
До "зеленого" списку була додана Індонезія, загалом перелік тепер налічує 19 країн. Україна залишається у "червоному" списку.
 
"Необов’язкові поїздки до ЄС із країн або організацій, не зазначених у Додатку I, підлягають тимчасовим обмеженням на поїздки. Це не порушує можливості країн-членів скасувати тимчасові обмеження на поїздки до ЄС для повністю вакцинованих мандрівників", - йдеться у заяві Ради ЄС.
 
Перелік продовжуватиме переглядатися кожні два тижні і, в залежності від обставин, оновлюватися.
 
Як відомо, Рада ЄС 9 листопада затвердила рішення про виключення України із "зеленого списку" для подорожей у зв'язку з погіршенням епідемічної ситуації.
 
Втім, низка країн ЄС тією чи іншою мірою залишили відкритими кордони для українських мандрівників.
 
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18 11 2021 14:58
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