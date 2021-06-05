ЄС оновив список безпечних країн, додавши Ізраїль
Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Ради.
"Після перегляду відповідно до рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС, Рада оновила список країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки, додавши Ізраїль. Як передбачено в рекомендації Ради, цей список буде як і раніше переглядатися кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюватися", - йдеться в повідомленні.
Таким чином, до списку безпечних країн тепер входять Австралія, Ізраїль, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд, Китай, за умови підтвердження взаємності.
"Також слід поступово знімати обмеження на поїздки для особливих адміністративних районів Китаю: Гонконгу і Макао, за умови підтвердження взаємності", - відзначили в ЄС.
Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні вважатися резидентами ЄС для даної рекомендації.
Критерії визначення третіх країн, для яких необхідно скасувати поточні обмеження на поїздки, були оновлені 2 лютого. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію і загальну відповідь на COVID-19, а також надійність доступної інформації і джерел даних.
Країни Шенгенської угоди (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) також беруть участь в цій рекомендації.
Нагадаємо, що Чорногорія скасовує всі обмеження для туристів з України
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У палаці королеви Великої Британії почали робити пиво. І його можна скуштувати
- ФОТО У Британії виготовили десятикілограмову золоту монету
- ФОТО У Лос-Анджелесі назвали всіх переможців "Оскара"
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"