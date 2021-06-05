ЄС оновив список безпечних країн, додавши Ізраїль

Рада ЄС додала Ізраїль до списку країн, для яких держави-члени повинні поступово скасовувати коронавірусні обмеження на несуттєві поїздки.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві на сайті Ради.

"Після перегляду відповідно до рекомендації про поступове скасування тимчасових обмежень на несуттєві поїздки в ЄС, Рада оновила список країн, для яких слід скасувати обмеження на поїздки, додавши Ізраїль. Як передбачено в рекомендації Ради, цей список буде як і раніше переглядатися кожні два тижні і, залежно від обставин, оновлюватися", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, до списку безпечних країн тепер входять Австралія, Ізраїль, Нова Зеландія, Руанда, Сінгапур, Південна Корея, Таїланд, Китай, за умови підтвердження взаємності.

"Також слід поступово знімати обмеження на поїздки для особливих адміністративних районів Китаю: Гонконгу і Макао, за умови підтвердження взаємності", - відзначили в ЄС.

Жителі Андорри, Монако, Сан-Марино і Ватикану повинні вважатися резидентами ЄС для даної рекомендації.

Критерії визначення третіх країн, для яких необхідно скасувати поточні обмеження на поїздки, були оновлені 2 лютого. Вони охоплюють епідеміологічну ситуацію і загальну відповідь на COVID-19, а також надійність доступної інформації і джерел даних.

Країни Шенгенської угоди (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія) також беруть участь в цій рекомендації.

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