ЄС оновив список країн, жителям яких дозволено в'їзд
Як повідомляє "Економічна правда", відповідне рішення опубліковане на сайті Ради.
Згідно з рішенням, у список не додали жодних нових держав. Водночас з нього викреслили Уругвай.
Таким чином країнам-членам рекомендовано відкрити кордони для жителів 7 держав: Австралія, Японія, Нова Зеландія, Руанда, Сингапур, Південна Корея і Таїланд, а також Китай за умови підтвердження взаємності.
Також країнам-членам рекомендується поступово знімати обмеження на поїздки для спеціальних адміністративних районів Китаю, Гонконгу та Макао, за умови підтвердження взаємності.
Мешканці Андорри, Монако, Сан-Марино та Ватикану повинні розглядатися як мешканці ЄС для цієї рекомендації.
"Критерії для визначення третіх країн, щодо яких слід скасувати поточне обмеження подорожей, охоплюють, зокрема, епідеміологічну ситуацію та заходи стримування, включаючи фізичне дистанціювання, а також економічні та соціальні міркування. Вони застосовуються кумулятивно", - пояснюється в ЄС.
Країни, асоційовані з Шенгеном (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія), також беруть участь у цій рекомендації.
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