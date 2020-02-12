Для зимового відпочинку в Карпатах розробили 8 нових турів
Як передає "Укрінформ", про це повідомляє "Івано-Франківщина туристична".
"Завдяки співпраці з туристичними фірмами…, туристичним кластером "Бойківський колорит", ГС "Дорога смаку Прикарпаття" та їхніми партнерами розроблено 8 нових турів: "Новий рік у Карпатах", "Різдво в Карпатах", "Бойківські вечорниці", "Таїна народних промислів", "Франківськ і трохи більше", "Зимовий тур у карпатський рай на Василя Святого", "Тіні забутих предків", "Карпатські вершини", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що нові туристичні продукти покликані популяризувати зимовий відпочинок у Карпатах і створені в межах проєкту "52 вікенди на Івано-Франківщині". Це спільна робота Управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій Івано-Франківської ОДА та суб'єктів туристичної діяльності області.
Читайте також: Найвідомішу в світі виставку про Голодомор вперше покажуть в Україні
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Раніше неопубліковані роботи Толкіна про Середзем'я видадуть у 2021 році
- ВІДЕО У Дубенському замку презентували Тронну залу
- ФОТО Мачу-Пікчу знову відкрили для туристів
- Пропозиції МОЗ: Обов'язкове сортування сміття. Більше туалетів і пандусів. Ні обрізці деревПропоновані зміни мають вдосконалити правила утилізації та сортування сміття, утримання прибудинкових територій, парків та скверів, впорядкувати систему озеленення, убезпечити забруднення підземних вод і джерел водопостачання, а також - створити умови для реалізації прав людей з інвалідністю нарівні з іншими громадянами. Крім того, проект наказу наближує українські норми до європейських
- #бізнес_ветеранів: Дитячий табір на Дністровському каньйоні від добровольців і волонтерів"Ідея створення дитячого табору виникла коли повернувся зі США, де проходив реабілітацію після поранення. Я стільки добра отримав від людей, що мені дуже хотілося віддячити. Якось навесні я сплавлявся від Батурина до Києва і проходив місце, куди батько мене відправляв у дитячі табори. Мені захотілося зробити щось подібне"