ЄС отримав підтвердження навчання російських військових у Китаї

Пекін заперечує.

Висока представниця ЄС Кая Каллас заявила, що Китай навчав російських військових для участі у бойових діях в Україні.

Про це повідомляє Bloomberg.

"Ми також отримали підтвердження повідомлень про те, що китайські військові проводили підготовку російських військовослужбовців для участі у бойових діях в Україні. Зараз ми ретельно оцінюємо наслідки цієї інформації", – заявила Каллас після зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Люксембурзі, не надавши додаткових деталей.

Ще минулого місяця Reuters повідомляло, що наприкінці 2025 року китайські військові таємно підготували близько 200 російських військовослужбовців на території Китаю, частина з яких повернулася для участі у бойових діях. Навчання були присвячені використанню безпілотників і проводилися в рамках угоди, підписаної в Пекіні у липні між представниками російських і китайських збройних сил. МЗС Китаю назвало ці повідомлення спробою перекласти відповідальність за війну.

У понеділок ЄС запровадив санкції проти чотирьох китайських компаній. Shenzhen Minghuaxin та Xinxiang Richful Lubricant Additive звинуватили у постачанні компонентів для дронів і хімічних добавок для мастил. Гонконзькі Glory Shipping HK Limited і Nord Axis Ltd потрапили під санкції за сприяння транспортуванню російської нафти.

Попри заяви про нейтралітет, Китай залишається важливою економічною опорою для москви. Підтримка росії, а також значний торговельний профіцит Китаю у відносинах з ЄС змушують Брюссель розглядати нові обмежувальні заходи. Вже в четвер лідери ЄС мають обговорити проблему надлишкових виробничих потужностей Пекіна.