Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про надання Україні першої партії сонячних панелей.

Перша партія складе 5 700 сонячних панелей.

Написала вона в своєму Twitter.

"росія навмисно б'є по українській енергетичній інфраструктурі. Ми працюємо з Україною задля відновлення електропостачання, ремонтуючи і відновлюючи пошкоджену інфраструктуру, а також розвиваючи відновлювану енергетику"? – запостила фон дер Ляєн.

Місяць тому президент Єврокомісії була в Києві та оголосила про ініціативу надання сонячних панелей Україні:

"Зараз я можу оголосити, що перша партія сонячних панелей невдовзі буде доставлена до України. ENEL (найбільша італійська енергетична компанія. – Ред.) жертвує 5700 панелей Україні. Сонячні панелі вироблені в Європі, в Катанії за підтримки Європейського фонду інновацій".

На початку лютого ми писали, що президентка Єврокомісії приїхала в Київ.