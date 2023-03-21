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ПОЛІТИКА

ЄС перерахував Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги

21 березня 2023, 13:03
ЄС перерахував Україні 1,5 млрд євро макрофінансової допомоги
Урсула фон дер Ляєн. Фото: EPA/UPG
Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов.

Європейський Союз перерахував Україні другий транш макрофінансової допомоги на 1,5 млрд євро з пакета на 18 млрд євро.

Про це повідомляє президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у Twitter.

Вона підкреслила, що підтримка ЄС допомагає Україні працювати, захищати себе та ставить Україну на шлях вступу до ЄС, підтримуючи реформи.

"Разом ми пишемо майбутнє України в ЄС", - констатувала президентка Єврокомісії.

Перший транш макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 3 млрд євро із загалом 18 млрд євро Україна отримала у січні.

Рішення про цей пакет допомоги ухвалювалося з численними труднощами, у середині грудня лідери ЄС врешті досягли згоди щодо нього. 

Перший транш Київ отримав без вимоги виконання умов. Однак, згідно з домовленостями, наступні 15 млрд євро Україні отримуватиме лише за виконання узятих зобов’язань.

Макрофінансова допомога - кредит, який Україна отримує під вигідний відсоток.

Нагадаємо, США виділили черговий пакет військової допомоги Україні на $350 млн.

війнаУрсула фон дер Ляєнєс допомога

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