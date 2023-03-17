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ЄС підпише угоду про закупівлю 155-мм боєприпасів Україні

17 березня 2023, 20:59
ЄС підпише угоду про закупівлю 155-мм боєприпасів Україні
Вже в цей понеділок країни Європейського Союзу підпишуть проєктну угоду.

Мова йдеться про угоду про спільну закупівлю артилерійських снарядів калібру 155 міліметрів для України.

Передає агенція Reuters

Про це сьогодні заявив високопосадовець ЄС, передає агенція. 

Посадовець не зміг підтвердити, скільки країн приєдналися до угоди про надання Україні боєприпасів, але він упевнений, що в понеділок буде багато підписів, а пізніше до ініціативи можуть долучитись й інші держави.

"(Проєктна угода) є основою для Європейського оборонного агентства та його країн-членів, щоб рухатися далі... По суті, це технічне завдання, яке є юридичною основою для руху вперед", – заявив політик.

Одним з перших Шольц пообіцяв Україні підтримку у закупівлі боєприпасів.

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