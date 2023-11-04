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ПОЛІТИКА

ЄС підтвердить прогрес України – голова Єврокомісії

04 листопада 2023, 18:32
ЄС підтвердить прогрес України – голова Єврокомісії
Фото: з вільного доступу
Україна веде війну за власне існування й водночас глибоко реформується, зазначила голова Єврокомісії.

Україна домоглася чудового прогресу на шляху до членства в Європейському союзі.

Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн на брифінгу з президентом Володимиром Зеленським.

"Я маю сказати, що ви домоглися чудового прогресу. Ми наступного тижня це підтвердимо, коли Комісія представить свій звіт про розширення", - заявила вона. 

Фон дер Ляйєн зазначила, що ЄС вражений реформами, які "ви здійснюєте в розпал війни".

"Ми не повинні забувати, що ви ведете війну за власне існування. І водночас ви глибоко реформуєте свою країну. І ви реформуєте систему правосуддя, боретеся з впливом олігархів, боретеся з відмиванням грошей", - додала вона. 

Голова Єврокомісії заявила, що Україна перебуває в процесі завершення великих реформ.

"І якщо це станеться, я в цьому впевнена, що українська амбітна мета переходу на наступний етап процесу вступу буде досягнута", - заявила фон дер Ляйєн.

Також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила інформацію ЗМІ, що наступного тижня Євросоюз оголосить про 12-й пакет санкцій проти росії.

"На наступному тижні ми оголосимо новий 12-ий пакет санкцій про рф. Ми будемо впроваджувати санкції поки не настане мир",  – заявила фон дер Ляєн.

Вона також зазначила, что Європа багато вчиться в України, якій не треба вчитися, як бути європейцями, оскільки, зазначила президентка Єврокомісії, українці вже є європейцями.

"Я впевнена, що ви можете досягнути свої амбіційні цілі і відкрити процес перемовин вже цього року про вступ в ЄС. Європа хоче інвестувати у вас. І тому ми запроваджуємо план, який надасть 50 млрд € для вас. Це більше ніж будь-яка країна отримувала після плану Маршала", – заявила фон дер Ляєн.

Раніше повідомлялось, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка 4 листопада прибула до Києва, разом з президентом Володимиром Зеленським привітала залізничників з нагоди їх професійного свята. 

Урсула фон дер ЛяєнЄСвійна в Україні

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