ЄС підтверджує наміри кількох держав щодо визнання Палестинської держави

Коментарі Борреля пролунали напередодні очікуваного в п'ятницю голосування в ООН щодо заявки Палестини на повноправне членство.

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що Іспанія, Ірландія та інші країни-члени Європейського Союзу планують визнати Палестинську державу 21 травня.

Про це повідомляє Reuters.

Коментарі Борреля пролунали напередодні очікуваного в п'ятницю голосування в ООН щодо заявки Палестини на повноправне членство.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив у березні, що Іспанія та Ірландія, а також Словенія і Мальта погодилися зробити перші кроки до визнання Палестинської держави, вважаючи, що рішення про дві держави має важливе значення для тривалого миру.

Відповідаючи в ефірі іспанської радіостанції RNE на запитання, чи 21 травня Іспанія, Ірландія та інші країни ЄС визнають Палестинську державу, Боррель відповів ствердно, згадавши також Словенію.

"Це символічний акт політичного характеру. Це більше, ніж визнання держави, це визнання волі до існування цієї держави", – сказав він, додавши, що за цими країнами ЄС, ймовірно, послідують Бельгія та інші.

Раніше міністр закордонних справ Іспанії Хосе Мануель Альбарес заявив, що рішення про визнання вже прийнято, хоча і не називав дату.

Ізраїль заявив, що плани щодо визнання Палестини є "нагородою для тероризму", яка зменшить шанси на врегулювання конфлікту в Газі шляхом переговорів.

У п'ятницю Генасамблея ООН має підтримати заявку Палестини на повноправне членство, визнавши її такою, що має право на вступ, і відправивши заявку до Радбезу ООН для "позитивного розгляду цього питання".

Ірландський національний мовник RTE заявив у четвер, що Іспанія, Ірландія, Словенія і Мальта чекали на голосування в ООН і розглядають можливість спільного визнання 21 травня.

Посол Ізраїлю в Організації Обʼєднаних Націй Ґілад Ердан заявив, що якщо ухвалять резолюцію, яка надає Палестині статус повноправного члена ООН, США, ймовірно, "повністю припинять фінансування ООН та її інститутів відповідно до американського законодавства".