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ТЕХНОЛОГІЇ

ЄС планує фінансувати дослідження технологій військового перекладу

28 березня 2023, 21:32
ЄС планує фінансувати дослідження технологій військового перекладу
Фото: Укрінформ
Цей захід заплановано у проекті робочої програми Європейського оборонного фонду на 2023 рік, програма оборонних досліджень та розробок блоку, яка офіційно буде опублікована 29 березня.

Держави-члени ЕС прагнуть розробити багатомовний діалоговий штучний інтелект для своїх оборонних потреб

Про це повідомляє  Euractiv.

Цей захід заплановано у проекті робочої програми Європейського оборонного фонду на 2023 рік, програма оборонних досліджень та розробок блоку, яка офіційно буде опублікована 29 березня.

"Гнучкі та надійні технології людської мови для оборони будуть спрямовані на задоволення потреб збройних сил держав-членів у транскрипції, перекладі та взаємодії різними мовами за допомогою інструменту на базі штучного інтелекту", - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що цифровізація поля бою призводить до дедалі більш складних інтерфейсів користувача і постійного збільшення обсягів мовних даних для обробки. Ця потреба є особливо актуальною, оскільки держави-члени беруть участь у міжнародних або багатонаціональних операціях по всьому світу за участю кількох країн та мов, прагнучи при цьому забезпечити найкраще спілкування, щоб уникнути затримок чи непорозумінь.

Раніше повідомлялось, що норвезька компанія каже, що дата-центр TikTok обмежує енергію для виробництва українських боєприпасів.

ЄСтехнологіїштучний інтелект

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