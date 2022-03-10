ЄС планує навчити 15 тисяч українських військових у рамках нової тренувальної місії

Остаточні деталі місії EUMAM мають бути узгоджені в Брюсселі наступного тижня. Потім рішення щодо проєкту має бути ухвалено на наступному офіційному засіданні Ради ЄС 17 жовтня

Європейський союз планує навчити до 15 тисяч українських військовослужбовців у рамках створюваної нової тренувальної місії.

Про це пише "ЄП" з посиланням на Spiegel.

За словами дипломатів, які беруть участь у переговорах, 3 тисячі українських солдатів мають пройти спеціальну підготовку, наприклад, тактичну бойову підготовку для командирів або курси для інженерів.

Плани місії, які глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував наприкінці серпня, мають бути визначені вже в середині жовтня. За словами дипломатів ЄС, тоді все може піти дуже швидко.

Досі окремі країни ЄС навчали українців у рамках двосторонніх проєктів. Бундесвер у Німеччині навчав команди для систем озброєння, що поставляються Берліном, таких як Panzerhaubitze2000 або зенітна установка Gepard.

Якщо ЄС затвердить місію, якій дадуть дещо громіздку назву "Місія військової допомоги Європейського Союзу" або скорочено EUMAM, то діяльність окремих держав буде об'єднана, що дасть змогу поліпшити координацію.

Остаточні деталі місії EUMAM мають бути узгоджені в Брюсселі наступного тижня. Потім рішення щодо проєкту має бути ухвалено на наступному офіційному засіданні Ради ЄС 17 жовтня.

Як раніше повідомляв iPress, Франція, Польща та Німеччина погодилися підтримати та допомогти у створенні спеціальної місії для навчання українських військових в Європі.