ЄС планує оновити управління спільним європейським авіапростором
Мета пропозиції полягає в тому, щоб модернізувати управління європейським повітряним простором і створити більш стійкі та ефективні маршрути польотів, повідомляє "Економічна правда".
Це дозволяє скоротити до 10% викидів повітряного транспорту, вважають в ЄК.
"Ця пропозиція була зроблена у зв'язку з різким скороченням повітряного руху, викликаним пандемією коронавірусу, що вимагає підвищення стійкості нашого управління повітряним рухом", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.
Як зазначила, єврокомісар з транспорту Адіна Велян, літаки іноді зигзагоподібно курсують між різними блоками повітряного простору, збільшуючи затримки і витрату палива.
"Ефективна система управління повітряним рухом означає більш прямі маршрути і менше споживання енергії, що призводить до зниження викидів і зниження витрат для наших авіакомпаній. Сьогоднішня пропозиція про перегляд Єдиного європейського неба не тільки допоможе скоротити авіаційні викиди до 10% за рахунок кращого управління траєкторіями польотів, але і стимулює цифрові інновації, відкриваючи ринок послуг передачі даних в цьому секторі", - сказала вона.
Як зазначається, відсутність адаптації управління повітряним рухом призведе до додаткових витрат, затримок і викидів CO2.
У 2019 році одні тільки затримки рейсів обійшлися ЄС в 6 мільярдів євро і призвели до 11,6 мільйона тонн надлишкового CO2, нагадують у Єврокомісії.
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