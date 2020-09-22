Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

ЄС планує оновити управління спільним європейським авіапростором

Це дозволяє скоротити до 10% викидів повітряного транспорту, вважають в ЄК
Єврокомісія запропонувала оновлення законодавчої бази щодо Єдиного європейського неба у контексті "зеленої угоди".
ЄС планує оновити управління спільним європейським авіапростором Літаки СУ-25 Фото: theaviationist.com

Мета пропозиції полягає в тому, щоб модернізувати управління європейським повітряним простором і створити більш стійкі та ефективні маршрути польотів, повідомляє "Економічна правда".

Це дозволяє скоротити до 10% викидів повітряного транспорту, вважають в ЄК.

"Ця пропозиція була зроблена у зв'язку з різким скороченням повітряного руху, викликаним пандемією коронавірусу, що вимагає підвищення стійкості нашого управління повітряним рухом", - йдеться у повідомленні Єврокомісії.

Як зазначила, єврокомісар з транспорту Адіна Велян, літаки іноді зигзагоподібно курсують між різними блоками повітряного простору, збільшуючи затримки і витрату палива.

"Ефективна система управління повітряним рухом означає більш прямі маршрути і менше споживання енергії, що призводить до зниження викидів і зниження витрат для наших авіакомпаній. Сьогоднішня пропозиція про перегляд Єдиного європейського неба не тільки допоможе скоротити авіаційні викиди до 10% за рахунок кращого управління траєкторіями польотів, але і стимулює цифрові інновації, відкриваючи ринок послуг передачі даних в цьому секторі", - сказала вона.

Як зазначається, відсутність адаптації управління повітряним рухом призведе до додаткових витрат, затримок і викидів CO2.

У 2019 році одні тільки затримки рейсів обійшлися ЄС в 6 мільярдів євро і призвели до 11,6 мільйона тонн надлишкового CO2, нагадують у Єврокомісії.

Читайте також: Авіакомпанії на карантині: державна допомога, падіння акцій та звільнення

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 09 2020 17:06
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

Поствірусна дипломатія: як сучасні технології та карантин змінюють міжнародні відносини

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.