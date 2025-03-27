ЄС планує продовжити санкції проти росії для забезпечення миру в Україні

Санкційний тиск на росію – найкращий спосіб продовжити підтримувати Україну з метою досягти тривалого й справедливого миру, наголосив президент Європейської ради.

Європейський Союз має намір продовжувати тиск на росію за допомогою санкцій, бо це найкращий спосіб підтримати Україну на шляху до досягнення справедливого миру.

Про це президент Європейської ради Антоніу Кошта написав на своїй сторінці в соцмережі Х (Twitter) перед початком зустрічі лідерів ЄС у Парижі.

Санкційний тиск на росію – найкращий спосіб продовжити підтримувати Україну з метою досягти тривалого й справедливого миру, наголосив Кошта.

"Найкращий спосіб підтримати Україну – залишатися послідовними в нашій меті досягти справедливого і тривалого миру. Це означає продовження тиску на росію за допомогою санкцій", – написав голова Євроради.

Він пообіцяв, що передасть цей меседж на зустрічі лідерів держав-учасниць "коаліції рішучих" щодо миру та безпеки для України, організованій президентом Франції Емманюелем Макроном в Парижі 27 березня.

За словами держсекретаря США Марко Рубіо, в результаті переговорів в Ер-Ріяді Білий дім отримав "більш деталізоване визначення того, що передбачає припинення вогню по енергетиці", а також умови, які мають бути виконані для згоди росії на припинення вогню в Чорному морі. Мова йде про санкції ЄС.