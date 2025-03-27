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ПОЛІТИКА

Санкції проти росії: США відкриті до переговорів, але не виключають посилення обмежень

27 березня 2025, 08:46
Санкції проти росії: США відкриті до переговорів, але не виключають посилення обмежень
Трамп буде готовий посилити санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу на переговорах.

росія під час переговорів зі США щодо війни в Україні вимагає зняти низку санкцій. Американська сторона такої можливості не виключає, але водночас обмеження можуть бути посилені.

Про це повідомили держсекретар США Марко Рубіо та міністр фінансів Сполучених Штатів Скотт Бессент.

Зокрема, за словами Рубіо, в результаті переговорів в Ер-Ріяді Білий дім отримав "більш деталізоване визначення того, що передбачає припинення вогню по енергетиці", а також умови, які мають бути виконані для згоди росії на припинення вогню в Чорному морі. Мова йде про санкції ЄС.

"Деякі з цих умов включають санкції, які не є нашими. Вони введені Європейським Союзом. Тому коли наші люди повернуться (із Саудівської Аравії, - ред.), ми сядемо за стіл, обговоримо пропозиції, отримаємо їхні враження від розмов, щоб краще зрозуміти, якою є позиція росії, і що вони хочуть отримати натомість", - розповів він.

Глава американської дипломатії додав, що позицію рф представлять президенту США Дональду Трампу, після чого буде ухвалено рішення про подальші кроки.

Тим часом глава Мінфіну США Скотт Бессент на запитання про те, чи можливе послаблення санкцій в обмін на згоду на припинення вогню в Чорному морі, відповів, що "нічого не виключено". Ба більше, він заявив, що американська влада готова розглядати ймовірність повторного приєднання рф до міжнародної банківської системи SWIFT у контексті врегулювання війни в Україні.

Одночасно з цим він сказав, що Дональд Трамп буде готовий посилити санкції проти рф, якщо це дасть йому перевагу на переговорах.

"Президент Трамп, я думаю, без вагань посилить санкції, якщо це дасть йому перевагу на переговорах", - заявив Бессент в інтерв'ю Fox News.

Міністр додав, що наразі обговорювати можливе послаблення санкцій проти рф зарано. Також він зазначив, що посилення або послаблення обмежень залежатиме від подальших дій російської влади.

Нагадаємо, речник Єврокомісії оголосив, що виведення всіх російських військ з території України було б однією з головних умов для скасування або зміни санкцій з боку Євросоюзу.

СШАвійнаДональд Трампсанкціі проти росіїпереговори з рф

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