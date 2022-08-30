НОВИНИРішення ще не прийняте, але підготовча робота вже почаласяПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
ЄС планує створити навчальну місію для українських військових
Фото: з вільних джерел
Глави Міноборони країн Євросоюзу підтримали початок підготовки до створення військово-навчальної місії для українських військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови дипломатії ЄС Жозепа Борреля.
"В даний час реалізується безліч ініціатив з підготовки (українських військових - ред.), але потреби величезні. І нам необхідно забезпечити узгодженість цих зусиль. Я можу сказати, що всі держави-члени чітко згодні з цим і з тим, щоб почати роботу, необхідну для визначення параметрів місії ЄС з надання військової допомоги Україні", - заявив Боррель за підсумками сьогоднішньої зустрічі глав Міноборони країн ЄС в Празі.
Він підкреслив, що рішення про створення навчальної місії не було прийнято сьогодні, оскільки це була неформальна зустріч. За його словами, мова йде про початок проведення підготовчої роботи, яка включає контакти з українцями і визначення юридичних та оперативних параметрів.
"Цілком очевидно, що ми повинні бути швидкими і амбітними, щоб продемонструвати додаткову цінність і гнучкість, засновану на потребах Збройних сил України. Тому міністр оборони України (Олексій Резніков - ред.) представив нам список тренувальних заходів на різних рівнях, в різних часових перспективах - короткострокових, середньострокових і довгострокових, які їм потрібні", - додав Боррель.
Раніше повідомлялося, що ЄС обіцяє збільшити військову підтримку Україні. Мова йша не лише про воєнну техніку, а й про тренування українських військових.
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