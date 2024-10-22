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ПОЛІТИКА

ЄС планує виділити Україні €35 млрд через заморожені активи рф

22 жовтня 2024, 11:30
ЄС планує виділити Україні €35 млрд через заморожені активи рф
Цей кредит є частиною ширшого пакета фінансової допомоги, узгодженого країнами G7.

На пленарному засіданні Європарламенту почалися дебати з питання надання Україні фінансової допомоги. У рамках обговорення розглядають план ЄС щодо виділення кредиту в розмірі до 35 мільярдів євро для підтримки Києва. 

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Цей кредит є частиною ширшого пакета фінансової допомоги, узгодженого країнами G7, і передбачається, що він буде погашений за рахунок заморожених активів російського Центрального банку.

Голосування в Європарламенті з цього питання призначено на полудень.

Візит глави Єврокомісії до Києва наприкінці вересня ознаменувався важливим рішенням: ЄС надасть Україні кредит на 35 мільярдів євро, який буде погашено за рахунок російських активів. Цей крок демонструє солідарність Євросоюзу з Україною та є новим ударом по російській економіці.

Нагадаємо, Британія надасть Україні кредит у розмірі 2,26 мільярда фунтів стерлінгів і дозволить Києву витратити гроші на зброю для боротьби з російським вторгненням.

кредитЄвросоюздопомога Україні

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