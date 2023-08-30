ЄС планує виробляти більше мільйона артснарядів щороку

Єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєрі Бретон сьогодні розказав, що країни Європейського Союзу і євроінституції змогли швидко створити правове поле та завершують визначення промислових проєктів, які дозволять забезпечити виробництво понад 1 мільйона боєприпасів на рік.

Про це пише Укрінформ.

"Обговорення триватиме головним чином навколо нашої спроможності продовжувати підтримувати Україну у довгостроковому вимірі, забезпечувати її потреби, особливо у боєприпасах. Я хочу нагадати, що ми змогли дуже швидко заснувати правовий акт, так званий ASAP, з метою бути здатними виробляти більше боєприпасів для України", - заявив єврокомісар.

Мова йде про зобов’язання постачати мільйон одиниць боєприпасів на рік.

"Наша мета - бути здатними виробляти більше 1 мільйона таких боєприпасів на щорічній основі. Для цього ми використовуватимемо цей новий Акт, який був ухвалений нашими законотворцями протягом лише двох місяців, для відбору потрібних проєктів у Європі, щоб допомогти напевно розвинути спроможності у виробництві снарядів та усього іншого", - сказав Бретон і дордав, що нині процес відбору таких проєктів знаходиться на стадії завершення.

"Як ми зазначали багато разів, ми організуємося на рівні ЄС, щоб допомагати Україні так довго, як це буде необхідно. Відповідно до прийнятого Акту ASAP, ЄС буде здатним підтримувати фінансово ці проєкти - з виробництва боєприпасів, снарядів, - усього, що є необхідним, включаючи ракет", - підсумував єврокомісар.