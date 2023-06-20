Матеріали:
Теми:
ТЕХНОЛОГІЇ

ЄС планує заборонити компаніям виробляти найважливіші технології у Китаї

20 червня 2023, 20:52
ЄС планує заборонити компаніям виробляти найважливіші технології у Китаї
джерело carnegieendowment
Брюссель прагне створити нові повноваження, щоб обмежити діяльність компаній, які передають ключові ланцюги поставок до автократичних країн.

ЄС оприлюднив плани заборонити європейським компаніям створювати найважливіші сучасні технології, такі як суперкомп’ютери, штучний інтелект і передові мікрочіпи в таких країнах, як Китай.

Про це повідомляє Politico.

Європейська стратегія економічної безпеки, яку презентує президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, окреслить плани Брюсселя щодо детальнішого регулювання правил інвестиції і торгівлі для європейських компаній в інших країнах світу.

Лідери ЄС планують обговорити цей документ на найближчому саміті 29-30 червня. 

У документі напряму не згадують Китай – йдеться про ризики "надмірної залежності від однієї країни, зокрема такої, з якою існують розбіжності у ціннісних питаннях, моделях та інтересах", але з контексту зрозуміло, що запобіжники спрямовані передусім проти КНР. 

У проєкті документа, що є у розпорядженні видання, зазначається, що ЄС має запобігати зовнішнім інвестиціям у "найбільш передові технології, які можуть покращити військові та розвідувальні спроможності гравців, котрі можуть використати ці можливості для загроз міжнародному миру та безпеці", та гарантувати безпеку особливо важливої інформації. 

ЄС пропонує посилити контроль у трьох сферах: за тим, які компанії з третіх країн купують стратегічно важливі підприємства та інфраструктурні об’єкти у ЄС; куди європейські компанії продають такі товари як зброя або шпигунське програмне забезпечення; куди інвестують європейські компанії. 

Зараз експортний контроль – сфера відповідальності національних урядів. Так, раніше цього року Нідерланди під тиском США не дозволили продати обладнання для виробництва передових мікросхем до Китаю.

У новій стратегії Брюссель хоче створити нові механізми контролю за тим, щоби європейські компанії не виносили виробництво у стратегічно важливих галузях до ризикових країн, та не включали до своїх ланцюжків постачання автократичні держави. Зокрема, йдеться про виробництво квантових комп’ютерів, штучного інтелекту і напівпровідників. 

Читайте також: Розробники ШІ та медіа-компанії домовляються про значні угоди щодо контенту новин.

ЄСКитайштучні технології

Останні матеріали

Альтернативна реальність. російська еліта
Політика
Альтернативна реальність. російська еліта "не відчуває" війни та навіть заробляє на ній – Daily Beast
20 червня 2023, 18:00
Українській перемозі немає альтернативи. Зараз не час для перемир'я – американські експерти
Політика
Українській перемозі немає альтернативи. Зараз не час для перемир'я – американські експерти
20 червня 2023, 13:15
Операція
Політика
Операція "ліквідація". росіяни планували вбити шпигуна-перебіжчика у Флориді – New York Times
20 червня 2023, 10:00
Подібно до путіна. Сі Цзіньпін кидає Окінаву в геополітичний коктейль Східної Азії – Nikkei Asia
Політика
Подібно до путіна. Сі Цзіньпін кидає Окінаву в геополітичний коктейль Східної Азії – Nikkei Asia
19 червня 2023, 17:00
Гідравлічна зброя. Варто бути готовими до використання водних об'єктів як руйнівної сили у війні – військові експерти
Політика
Гідравлічна зброя. Варто бути готовими до використання водних об'єктів як руйнівної сили у війні – військові експерти
19 червня 2023, 13:15
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Політика
Рецепт вдалого контрнаступу. Україні доведеться знищувати ще більше російських військ і техніки – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 червня 2023, 10:00
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Політика
Чому ЗСУ наступають без стратегії? Винні і союзники, і українська влада – Том Купер
Переклад iPress – 17 червня 2023, 14:37
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Технології
Просто і дешево. В умовах радіоелектронної війни в Україні кількість малих безпілотників переходить у якість – Breaking Defense
Переклад iPress – 16 червня 2023, 16:01
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється