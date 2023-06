Розробники ШІ та медіа-компанії домовляються про значні угоди щодо контенту новин – FT

OpenAI, Google та інші компанії обговорюють угоди про виплати видавцям за використання контенту для навчання генеративних моделей штучного інтелекту.

Найбільші технологічні компанії світу ведуть переговори з провідними ЗМІ про укладання угод щодо використання контенту новин для навчання штучного інтелекту.

Про це пише Financial Times.

Представники OpenAI, Google, Microsoft та Adobe в останні місяці зустрічалися з керівниками новинних видань, щоб обговорити питання авторського права на їхні продукти штучного інтелекту, такі як текстові чат-боти та генератори зображень.

Такі видавці як News Corp, Axel Springer, The New York Times та The Guardian вели переговори принаймні з однією з технологічних компаній.

Учасники переговорів, які поки що перебувають на ранніх стадіях, додали, що угоди можуть включати виплату медіа-організаціям абонентської плати за їх контент для розробки технології, що лежить в основі таких чат-ботів, як ChatGPT від OpenAI і Bard від Google.

Переговори ведуться на тлі того, що медіагрупи висловлюють стурбованість загрозою, яку становить для галузі зростання ШІ, а також побоювання щодо використання їх контенту OpenAI та Google без укладених угод.

Деякі компанії, такі як Stability AI та OpenAI, стикаються із судовими позовами від художників, фотоагентств та кодерів, які заявляють про порушення контрактів та авторських прав.

Угода має встановити план дій для організацій новин у їхніх відносинах з компаніями, що займаються генеративним ШІ, по всьому світу.

Керівники медіаіндустрії хочуть уникнути помилок ранньої епохи Інтернету, коли багато хто пропонував статті безкоштовно, що зрештою підірвало їхні бізнес-моделі. Потім такі великі технологічні групи як Google і Facebook отримали доступ до цієї інформації, щоб побудувати багатомільярдний рекламний бізнес в Інтернеті.

У міру зростання популярності генеративного ШІ зростали побоювання і в індустрії новин, враховуючи здатність технології створювати переконливі масиви людиноподібного тексту.

Нещодавно Google оголосив про генеративну функцію пошуку, яка видає написане ШІ інформаційне вікно поверх традиційного формату веб-посилань. Ця функція вже запущена у США та готується до випуску по всьому світу.

Матіас Депфнер, виконавчий директор компанії Axel Springer, яка володіє зокрема Politico, Bild і Die Welt, після зустрічі з провідними ШІ-компаніями Google, Microsoft і OpenAI сказав, що його першим вибором було б створення "кількісної" моделі, подібної до тієї, яка розроблена у музичній індустрії, де радіостанції, нічні клуби та потокові сервіси платять звукозаписним лейблам щоразу, коли програється трек.

Google веде переговори з британськими виданнями новин, зустрічаючись з Guardian і NewsUK. Компанія, що належить Alphabet, давно співпрацює з багатьма медіаорганізаціями, використовуючи дані з контенту, наприклад, статей, щоб забезпечити їхню оптимізацію для появи в пошуковій системі.

Медіааналітик Клер Ендерс вважає, що переговори "дуже складні зараз".

"Оскільки кожна організація використовує свій власний підхід, єдина комерційна угода для медіагруп є малоймовірною і може бути контрпродуктивною. Чатботи не будуть надійними інструментами, якщо їх буквально навчають в основному на каналізаційних стоках женоненависництва та расизму, які становлять більшу частину відкритого, доступного тексту", - сказала вона.

За словами учасників переговорів, технологічні компанії, які створюють ШІ, прагнуть зосередитися на його користі для підвищення ефективності роботи редакцій та покращення журналістики й готові платити мільйони, щоб зберегти давні відносини з галуззю.

Модель Adobe навчається на картинках із власної бібліотеки стокових зображень, а також на контенті, що є у відкритому доступі та громадському надбанні, авторські права на який закінчилися. Нараєн сказав, що індивідуальні угоди та ціни залежатимуть від компанії, але клієнти можуть додавати в інструмент свій власний контент.

Раніше повідомлялось, що вчені розповіли про нову небезпеку штучного інтелекту.