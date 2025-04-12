За рік Україна у 8 разів збільшила виробництво крилатих ракет – ЗМІ

Виробництво збільшилось у понад два рази, у порівнянні з 2023 роком та у 22 рази, у порівнянні з 2022.

Минулого року Україна у 8 разів збільшила виробництва крилатих ракет порівняно з попереднім роком і значно збільшила випуск далекобійних дронів, а також загальний обсяг озброєнь.

Про це оголосив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час брифінгу до Дня Зброяра, передає телеканал Суспільне.

Міністр заявив, що в 2024 українська оборонна промисловість продемонструвала безпрецедентне зростання.

"Кілька років тому Україна виготовляла лише одну модель крилатої ракети – "Нептун", то тепер має дуже багато нових виробів, які забезпечили збільшення обсягу виробництва у вісім разів, в порівнянні з 2023 роком", - додав Сметанін.

Мінстратегпром надав звіт про приріст виробництва далекобійних дронів: їх виробництво збільшилось у понад два рази, у порівнянні з 2023 роком та у 22 рази, у порівнянні з 2022.

Загалом за минулий рік в Україні було створено 324 нові зразки озброєння на загальну суму 9 мільярдів доларів.

"На цей рік ми вже бачимо зростання. Ми будемо мати спроможність на кінець цього року виробити озброєння військової техніки на 35 млрд доларів всередині України", - зазначив міністр.

Також радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін зазначив, що на сьогодні вітчизняна оборонна промисловість здатна забезпечити ЗСУ практично всією номенклатурою необхідних військових товарів.

"Сьогодні, по різних оцінках, від 30% до 40% того, чим воює наш фронт – вироблено в Україні. Це і наша економіка. Станом на минулий рік значна частина в долі ВВП – це вже наша оборонка. Я впевнений, що після закінчення війни нашою перемогою ми зможемо і будемо експортувати нашу зброю", - підсумував він.

Раніше стало відомо, що Україна стає світовим лідером у виробництві безпілотників.