Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

За рік Україна у 8 разів збільшила виробництво крилатих ракет – ЗМІ

12 квітня 2025, 13:14
За рік Україна у 8 разів збільшила виробництво крилатих ракет – ЗМІ
Wikipedia
Виробництво збільшилось у понад два рази, у порівнянні з 2023 роком та у 22 рази, у порівнянні з 2022.

Минулого року  Україна у 8 разів збільшила виробництва крилатих ракет порівняно з попереднім роком і значно збільшила випуск далекобійних дронів, а також загальний обсяг озброєнь.

Про це оголосив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час брифінгу до Дня Зброяра, передає телеканал Суспільне.

Міністр заявив, що в 2024 українська оборонна промисловість продемонструвала безпрецедентне зростання.

"Кілька років тому Україна виготовляла лише одну модель крилатої ракети – "Нептун", то тепер має дуже багато нових виробів, які забезпечили збільшення обсягу виробництва у вісім разів, в порівнянні з 2023 роком", - додав Сметанін. 

Мінстратегпром надав звіт про приріст виробництва далекобійних дронів: їх виробництво збільшилось у понад два рази, у порівнянні з 2023 роком та у 22 рази, у порівнянні з 2022.

Загалом за минулий рік в Україні було створено 324 нові зразки озброєння на загальну суму 9 мільярдів доларів.

"На цей рік ми вже бачимо зростання. Ми будемо мати спроможність на кінець цього року виробити озброєння військової техніки на 35 млрд доларів всередині України", - зазначив міністр. 

Також радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін зазначив, що на сьогодні вітчизняна оборонна промисловість здатна забезпечити ЗСУ практично всією номенклатурою необхідних військових товарів. 

"Сьогодні, по різних оцінках, від 30% до 40% того, чим воює наш фронт – вироблено в Україні. Це і наша економіка. Станом на минулий рік значна частина в долі ВВП – це вже наша оборонка. Я впевнений, що після закінчення війни нашою перемогою ми зможемо і будемо експортувати нашу зброю", - підсумував він.

Раніше стало відомо, що Україна стає світовим лідером у виробництві безпілотників.

 
зброявійна в Україні

Останні матеріали

Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри запеклі бої, орки просунулися лише на невеликих вузьких ділянках. Проте ініціативою володіє Україна – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 12:33
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Політика
Захід широко відкритий для брудних трюків росії. І причина не лише зовнішня – Едвард Лукас
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 10:31
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Політика
Трамп робить США слабкими. Як його психологічна вразливість руйнує економіку країни – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 11 квітня 2025, 07:01
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Політика
Протистояти викликам. Мерц укладає коаліційну угоду під тиском Трампа – Politico
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 16:31
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Тарифний бліц. Чому Трамп так швидко змінив свою позицію – Wall Street Journal
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 12:25
Параноя кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Політика
Параноя кремля – британські шпигуни. Історія і сьогодення – Іріна Бороган та Андрєй Солдатов
Переклад iPress – 10 квітня 2025, 09:21
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Політика
Роздуми зі Стамбула. Як Ердоган нейтралізував протести – Тімоті Еш
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 16:45
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Політика
Перемога у промисловій війні: порівняння росії, Європи та України 2022-2024. Частина І – RUSI
Переклад iPress – 09 квітня 2025, 12:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється