Україна стає світовим лідером у виробництві безпілотників – FT

Європейським виробникам зброї є чому повчитися в України.

Безпілотники швидко перетворилися на один із ключових елементів сучасної війни. Вони використовуються для спостереження, логістики, встановлення мін та завдання ударів по військових цілях. Україна, незважаючи на залежність від західних партнерів у постачанні традиційної зброї, стрімко розвиває власний сектор дронів, що може стати її головною перевагою на полі бою.

Про це пише Financial Times, цитуючи військового радника Міністерства цифрової трансформації України Георгія Цхакая.

Стрімкий ріст виробництва

До 2022 року в Україні було лише чотири виробники безпілотників. Сьогодні їх понад 500, а щорічний обсяг виробництва сягає 5 мільйонів одиниць. Якщо буде достатнє фінансування, ця цифра може подвоїтися.

"Ми зрозуміли, що потрібні дешеві та ефективні рішення, які можуть змінити ситуацію на фронті", – каже Цхакая.

Інновації у воєнній сфері

Українська армія стала полігоном для випробувань понад 100 видів дронів. Деякі з них використовують завадостійкі волоконно-оптичні кабелі, інші – автономні наземні системи для забезпечення підрозділів на передовій.

Згідно з оцінками експертів, до 80% звичайних дронів не досягають цілі, але завдяки масовому застосуванню Україна змогла знищити або пошкодити 60-70% військової техніки рф.

Щоб пришвидшити процес розробки та впровадження дронів, уряд запровадив систему економічних і податкових стимулів. Крім того, створено платформу Brave1, яка підтримує технологічні оборонні проєкти.

Український досвід уже вивчають у США та Європі, адже війна показала, що традиційні військові підходи застарівають.

"Технології, адаптивність та штучний інтелект – три головні уроки цієї війни", – підсумовує Цхакая.

Європейським країнам доведеться швидко адаптуватися, щоб не відстати у новій епосі воєнної стратегії.