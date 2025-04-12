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Громадяни Китаю, які воюють на боці росії в Україні, є найманцями – Reuters

12 квітня 2025, 12:37
Громадяни Китаю, які воюють на боці росії в Україні, є найманцями – Reuters
Фото: chinahush.com
Проте військові офіцери все ж перебувають на території рф.

Більше 100 китайців, що воюють на боці рф в Україні - це найманці не мають прямого зв'язку з урядом Китаю. 

Про це заявили два американські чиновники та колишній співробітник західної розвідки, інформує агенція Reuters.

Ексчиновник сказав, що китайські військові офіцери все ж перебувають в тилу росії, що схвалив КНР, аби винести тактичні уроки з війни. 

Крім того, чиновиники кажуть, що китайські винищувачі, ймовірно, мають мінімальну підготовку та жодного помітного впливу на російські військові операції. 

Також колишній співробітник західної розвідки сказав, що на боці армії рф воює близько 200 китайських найманців, з якими китайський уряд не має жодного зв'язку. 

"Проте китайські військові офіцери, зі схвалення Пекіна, подорожують поблизу російських фронтів, щоб винести уроки і тактику з війни. За словами колишнього чиновника, офіцери "перебувають там абсолютно з дозволу Пекіна", - пише видання. 

Китай протягом багатьох років надавав кремлю матеріальну підтримку у війні проти України, зокрема продукцію подвійного призначення, а саме компоненти, які потрібні для виготовлення зброї. 

"Китай також постачав росії смертоносні безпілотники для використання на полі бою. У жовтні адміністрація Байдена вперше запровадила санкції проти двох китайських компаній за постачання систем озброєнь москві", - додають журналісти. 

Кілька днів тому ми писали, що китайці потрапили у полон ЗСУ із важливими документами.

 

Китайвійна в Україні

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