Трамп передав Пентагону контроль над землями біля кордону з Мексикою

Це допоможе посилити боротьбу з незаконною міграцією.

Американський президент Дональд Трамп встановив військовий контроль над територією біля кордону з Мексикою.

Про це інформує агенція Bloomberg.

Президент США підписав директиву, що розширює повноваження військових щодо контролю над федеральними землями біля кордону між США і Мексикою.

Таким чином він прагне посилити боротьбу з незаконною міграцією.

У меморандумі Трамп наказав кільком міністерствам передати під контроль Міноборони федеральні землі, які розташовані вздовж південно-західного кордону США з Мексикою:Резервацією Рузвельта в штатах Арізона, Нью-Мексико і Каліфорнія.

Відомо, що федеральні індіанські резервації не підпадають під цю директиву.

Відповідно до директиви, військові отримають повноваження будувати прикордонні бар’єри і встановлювати обладнання для моніторингу на цих територіях.

Також ці райони будуть оголошені "зонами національної оборони".

Крім того, наказ уповноважує міністра оборони виключати осіб із військових об’єктів згідно з раніше наданими повноваженнями, а це потенційно відкриває шлях до примусового видворення мігрантів.

На першому етапі повноваження набудуть чинності лише на "обмеженому секторі федеральних земель" з оцінкою через 45 днів після п'ятничної директиви.

Раніше ми також повідомляли, що новий міністр оборони США пригрозив Мексиці військовими діями.